Vecinos de la Independencia piden no quitar ruta alimentadora, "afectaría mucho"

PACHUCA. - La cancelación de la ruta 15B del Tuzobús les preocupa a usuarias como Lucía, quien aborda este camión para ir a la Central de Abastos de Pachuca por la despensa, también a Lourdes y su hijo, quienes usan el transporte a diario para llegar al trabajo y la secundaria.

Las pobladoras viven en la colonia Independencia, ninguna de la dos tiene carro ni recursos suficientes para pagar un taxi que les cobraría desde 60 y hasta 80 pesos hacia sus destinos, por eso usan el transporte convencional que vale 10 pesos por viaje desde Central hasta Abetos.

En la zona y sus colindancias, las opciones de movilidad son limitadas, por eso Lourdes y Lucía, al igual que sus vecinos, buscan variedad de rutas y un mejor servicio de transporte que no demore de 30 y hasta 45 minutos en pasar.

La exigencia de los colonos data de hace más de un año, pero se agudizó luego de que Secretaría de Movilidad de Hidalgo (Semot) anunció que eliminaría la ruta 15B.

CAMINAR YA NO ES OPCIÓN

Cuando no había Tuzobús y los pobladores requerían salir rumbo hacia la Central y sus alrededores, debían caminar hasta el bulevar Colosio y transbordar, pero Lourdes y Lucía coinciden que, si nuevamente se quedan sin esa ruta, caminar ya no es una opción por factores como la edad, los largos trayectos y la inseguridad.

Lourdes llegó hace 15 años a la colonia Independencia y su vecina Lucía arribó seis años después a vivir a esta zona que se localiza a unos 10 kilómetros del centro histórico de la ciudad.

Cuando comenzaron a residir todavía no operaba el sistema de transporte masivo Tuzobús ni sus rutas alimentadoras que ingresan a las colonias.

La opción para trasladarse era caminar de 25 a 30 minutos desde sus casas hasta salir al bulevar Luis Donaldo Colosio a la altura del Centro Estatal de Atención Integral de las Adicciones o en Aurrera del G. Bonfil y ahí abordaban una combi rumbo a su destino.

Actualmente para las vecinas esa ya no es una opción viable, pues reconocen que ya no tienen la misma condición física.

Con el tiempo de calor como ahora es difícil, pero cuando hay lluvia también porque se moja uno caminando. Cargar las bolsas también es difícil", expresó Lucía.

Hace casi 10 años, la zona no estaba tan poblada como actualmente, por eso las mujeres indicaron que caminaban tranquilas, pero ahora señalan que la inseguridad alcanzó a la colonia.

"Por aquí ya está peligroso, ya hay mucho ratero, se han metido mucho a las casas a robar. Caminar hasta los bulevares, ya no", dijo Lourdes.

EXIGEN MEJOR SERVICIO

Luego que la Secretaría de Movilidad de Hidalgo (Semot) anunció que eliminaría la ruta 15B y que la ruta 15A del Tuzobús modificará su recorrido, también señaló que habría una nueva ruta, se trata de la 107 PCH C, pero los pobladores señalaron quejas contra esta combi.

La primera: que no hace el mismo recorrido que la 15B porque no concluye en la Central de Abastos, sino en el centro de Pachuca y por ello no les funciona.

Si quitan la ruta nos afectaría mucho, nosotros estamos atenidos al transporte público para moverse en el día", expresó Lourdes.

La madre de familia dijo que no solo ella se vería afectada, sino también su hijo que acude a la secundaria número 7, localizada en la intersección de Colosio y el bulevar Felipe Ángeles. Su único transporte es la ruta 15B, no hay otro que parta desde la colonia Independencia.

Hay niños que van a la escuela, en eso nos va afectar muchísimo porque ya entraron a presenciales. No solo es mi hijo, son varios jóvenes. Si nos quitan la ruta si será difícil para movernos".

Además de ajustar el trayecto de las nuevas combis, Lourdes considera que es necesario que pasen cada 15 minutos y no cada 30 o 45. Tan solo si su hijo pierde el camión de las 6 de la mañana, ya no llega a la secundaria, pues el otro pasa hasta 6:30. Una ocasión ya se quedó fuera de la escuela.

Al respecto, Lucía relató para ir a comprar su mandado tarda cuatro horas, de las cuales, dos son para la espera del camión y el recorrido que hace, pero prefiere demorar este tiempo a comprar en las tiendas donde ofertan los alimentos más caros.

Como usuaria el transporte, exigió que los conductores sean más empáticos, pues cuando alguien pide la parada, a veces no paran. Incluso Lucía narró un percance.

Apenas iba a bajar el último escalón, que se jala y me tira el chofer. Yo iba con mi nieta, me lastimé mi brazo. Traía mi mandado, mis jitomates, todo. Ese día no dejé ir a la alimentadora hasta que llegara el seguro. Todo pasó como a la una y media, el camión se fue hasta las cinco", contó la usuaria.

OPCIONES DE MOVILIDAD, LIMITADAS

La eliminación de la ruta 15B no es el único problema de los colonos, pues desde 2021 los habitantes de Abetos, Ampliación del Palmar, Independencia y la Loma enfrentan otras dificultades de movilidad.

Tan solo en septiembre el Tuzobús informó que 6 de las 21 paradas que contempla la ruta 15B quedarían fuera del recorrido "derivado de las malas condiciones de las calles". El recorte significó un trayecto de 1.4 kilómetros, aproximadamente.

Al iniciar este 2022, los usuarios de las rutas 15 A y 15 B del Tuzobús acusaron que tardaban hasta una hora en trasladarse en caminos menores a siete kilómetros ante la escasez de unidades.

A raíz del problema, a través de un escrito fechado el 26 de enero, el Comité de Vecinos Norponiente Pachuca exigió al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH), solucionar la problemática de traslados en la ciudad, específicamente de las dos rutas que parten de la Central de Autobuses con dirección a La Loma y Abetos.

Mientras que el SITMAH a través de la página oficial del Tuzobús reconoció que el servicio tenía "incremento en sus frecuencias de paso por falta de unidades".

El pasado 8 de febrero este sistema de transporte informó que debido a "desperfectos en la vialidad", la ruta alimentadora 15A desviaría su camino.





