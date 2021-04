Ve Pablo Vargas trasfondo político en su inhabilitación; impugnará

Las dependencias de gobierno han actuado de una manera sesgada y facciosa y no es casual que sea contra cuatro regidores de oposición. En mi caso, había mantenido la idea de ser candidato a diputado en esta elección, desafortunadamente no se dio. Pero, desde luego que esa idea es para obstaculizarme este año y, también, tratar de que no regrese al cabildo".