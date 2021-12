Ve Fayad un "cochinero mayúsculo" en entrega de candidatura al PAN

PACHUCA.- El gobernador Omar Fayad Meneses aseguró que el temor de la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno es que en el ámbito local no pasaran sus propuestas para la gubernatura, negó entreguismo y aseguró que dar al PAN la candidatura en un estado priista representa un "cochinero mayúsculo".

"Como priista, pues me quedé sorprendido, y dije: esto es una triquiñuela, cuando menos apesta. Si lo que quieren es imponer un candidato, a cualquier persona, mujer u hombre, pues que tengan los pantalones de imponerlo, ¿no?

Cómo es posible que se hagan valer de que van a ir en alianza con el PAN y el estado de Hidalgo que tiene un priismo ejemplar, al que yo me debo, le debo mucho al priismo de Hidalgo, me llevó hasta donde estoy, me hagan está trastada de que la decisión la tomé y el proceso lo organicé. me parece que eso es una verdadera porquería".

En entrevista con Grupo Fórmula, el mandatario aseguró que sostiene una relación institucional con la administración federal, pero negó que intentara otorgar el poder a Morena en las siguientes elecciones, como sugirió Moreno Cárdenas.

Me acusan de que soy entreguista por mi buena relación con el gobierno de la república, que nunca he negado. Tengo una buena relación porque sé coordinarme, porque he hecho equipo con los presidentes municipales de todos los partidos porque además soy respetuoso de la institución de la figura del presidente".

Asimismo, señaló que el PRI nacional está conformado por cuatro familias que se dividieron las candidaturas entre "esposos, esposas, hijos, amigos, primos, el que le carga la bolsa, el que bolea los zapatos". Además, cambiaron los estatutos para tener el control el partido y realizan las reuniones por zoom para evitar opiniones en contra.

El león cree que todos son de su condición. Más bien pregúntale por qué no quiere ir en Oaxaca y por qué no quiere ir en Quintana Roo en alianza, porque ahí sí ya entregaron. Ellos sí se entregan, acá no, acá es otra cosa. Al contrario, creo que el objetivo es perder, eso nos queda claro".

Hace menos de un mes, dijo, la dirigencia de Moreno Cárdenas lo calificó como el mejor gobernador, pero hoy que sus intereses personas se pusieron por encima, lo llaman entreguista.

Señaló que Moreno Cárdenas no le responde las llamadas e incluso le advirtió, por medio de su secretario particular, que emitiría un pronunciamiento, pero el exmandatario de Campeche hizo caso omiso al respecto.





sjl