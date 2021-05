Vacunas no alcanzarán para todos los trabajadores de salud privada de Hidalgo

PACHUCA.- Pese a que la Secretaría de Salud de Hidalgo anunció la jornada de vacunación anticovid-19 para el personal de áreas médicas públicas y privadas, muchos de ellos siguen sin ser contemplados, señaló Rubén Soto, quien es propietario de un consultorio particular de medicina general y odontología.

El médico general explicó que no fue censado debido a que no está adherido a ninguna organización, y dijo que como él muchos se acercaron al Colegio Médico Hidalguense, a la Delegación de Programas para el Bienestar Hidalgo y a la Secretaría de Salud de Hidalgo, sin que tuviera respuesta sobre si le pondrán la vacuna o no será contemplado en este esquema.

El consultorio lo comparte con una odontóloga y en ocasiones con una nutrióloga, ninguno ha recibido confirmación para estar en el censo. Señaló que la población ha solicitado ayuda cuando ya tienen cuadros graves de la enfermedad.

He tenido hasta cinco pacientes en un día que llegan a buscar oxígeno o que no puede respirar o que ya presenta síntomas, y no les puedo decir que se regresen, los contengo y los envío a los hospitales, pero eso me pone en riesgo y a todos los que vienen al consultorio".

Señaló que pese a que ha estado expuesto al virus, no se ha contagiado. Afirmó que la población busca su atención ya que es la más cercana en su comunidad, que es la colonia Forjadores, al sur de Pachuca.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, 9 mil 908 personas de áreas médicas fueron notificadas sobre la fecha, lugar y hora de la vacunación. De total del biológico, 4 mil 758 dosis estarán destinadas exclusivamente para el sector privado.

Cabe mencionar que el censo, dado a conocer por los Servicios de Salud de Hidalgo, indica que 15 mil 71 trabajadores del sector están pendientes de ser inoculados, aún con las 9 mil 908 dosis anunciadas, por lo que hay una diferencia de 5 mil 163 que no que recibirán la dosis esta etapa.

El censo concentra a personal de Cruz Roja, IMSS, IMSS-Bienestar, DIF, Pemex, Jurisdicciones, la Secretaría de Salud de Hidalgo y algunos que no fueron registrados en la primera aplicación de las vacunas.

El entrevistado atribuyó que no esté contemplado para la vacunación a que no pertenece a ninguna institución y por ello no tiene el respaldo para que él y sus compañeras sean tomados en cuenta.

Relató que además ha buscado en varias ocasiones a las instituciones sin obtener respuesta, por lo que, incluso, teme que de no ser considerado, deba cerrar su consultorio hasta que sea su turno de vacunación como población normal, según sus propios cálculos sería a finales de año.

El entrevistado incluso no permitió fotografías ya que consideró que eso podría repercutir en su turno en la vacunación.

Yo creo que puede que no nos tomen en cuenta, hay otro personal de ambulancias y más odontólogos que tampoco ha sido incluidos, tengo contacto con algunos que están en la misma situación, y ninguno pertenece a alguna institución".





