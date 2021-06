Usuarios de taxis, en desacuerdo con cambios a las tarifas

De repente hay situaciones en las que necesito ir a ciertos lugares a donde no llega el Tuzobús, o las alimentadoras no pasan rápido. Cuando me tomaría mucho tiempo llegar o para emergencias utilizo el taxi. Cuando es tarde y ya no puedo tomar el trasporte público debo pagar taxi, mi cuota por lo regular es de 50 pesos, si suben la tarifa ya estaría pagando hasta 70 pesos, pagar eso por un taxi ya es de pensarla dos veces".