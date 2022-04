Usan a la Virgen, groserías y dibujos para inhibir que esquinas sean basureros

PACHUCA.– Colonos de Constitución, Morelos, Palmar, Plutarco, Santa Julia y Ampliación Santa Julia, colocaron lonas con la imagen de la virgen, otras con groserías y algunas con dibujos y consignas para inhibir que vecinos tiren basura en puntos específicos, como esquinas, banquetas o afuera de viviendas.

"Recibo ofrendas no basura", "Vecinos, por favor no dejen aquí escombro", "Te estaremos vigilando, ¡No seas cerdo!" y "(...) al que se le sorprenda, se le dará en su madre".

Esas son algunas de las consignas que se leen en las lonas que los habitantes colgaron afuera de sus casas en Pachuca, donde se genera al día un aproximado de 380 toneladas de residuos sólidos urbanos, según datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

IMÁGENES RELIGIOSAS

En la calle Flor de Azalea, que colinda con Ampliación Santa Julia y El Palmar, los propietarios de una vivienda decidieron colocar una virgen de Guadalupe con la frase "recibo ofrendas NO basura".

La lona se ubica en dicha avenida intersección con Nardo, donde no solo está la imagen impresa, pues hay una más incrustada en la pared con dos floreros en cada lado para recibir las flores.

Las imágenes religiosas se complementan con la frase "Prohibido tirar basura en este lugar, respeta".

Un retrato similar está en un callejón de la calle Froilán Jiménez de la colonia Morelos. En la zona hay una lámina rotulada por la alcaldía que advierte multa para la persona que tire desechos. A un costado del letrero, una lona con la imagen de la virgen y un vaso de plástico para llevar flores.

Mientras que a unos vecinos les funcionan los retratos religiosos, otros apelan con groserías y amenazas.

Es el caso de los dueños de una casa localizada sobre Doraceli intersección con Invernadero, de la colonia Ampliación Santa Julia.

En el lugar se colocó una pancarta donde se advierten represalias contra quienes tiren basura afuera de la esquina de este hogar.

"No seas puerc@ y burr@m hijo de tu p*ta m*dre, no entiendes que no tires basura en mi casa, el olor es insoportable, al que se le sorprenda, se le dará en su madre".

VECINOS VIGILANTES

En Doraceli, esquina con Hortensia y frente a la calle Geranio de Santa Julia, hay dos pancartas juntas y a menos de 200 metros de esta calle principal, hay una más.

Las consignas son distintas, pero los vecinos piden lo mismo: no dejar los desechos en las esquinas o afuera de sus casas, en sus bardas.

"Saca tu basura lunes, miércoles y viernes, te estaremos vigilando ¡No seas cerdo!", es uno de los tres escritos impresos en un fondo color negro acompañado de unos ojos verdes en la parte superior del texto que simulan que alguien cuida la zona.

La lona está colgada en la fachada principal de una casa de dos pisos. A unos metros hay un poste que es el punto para acumular las bolsas con residuos. La banqueta del lugar ya está dañada por la suciedad y los líquidos que desprende la basura.

La pancarta que simula unos ojos de gato vigilando la zona no es la única, hay otra con el dibujo de una ciudad sucia mientras sus habitantes caminan con un cubrebocas en el rostro. La imagen se acompaña de la frase "la nueva normalidad, la misma especie".

Sobre la calle Bugambilia, esquina con avenida 24 de Ampliación Santa Julia hay una manta de color blanca con letras rojas que acompañan un dibujo de dos cámaras de vigilancia.

Con esta pancarta se pide a los colonos no dejar bienes usados o escombro porque los camiones recolectores no los trasladan al relleno sanitario.

"Vecinos, por favor no dejen aquí escombro, muebles, llantas, etc. ya que el camión de basura no se lo lleva".

Los colonos de la calle Ignacio Zaragoza esquina con José María Morelos también se organizaron y exhibieron una pancarta en un árbol que era usado como basurero.

"Todos deseamos tener nuestro espacio limpio, es momento de sacar la basura es al toque de la campana, ayudemos a mantener la calle limpia, demostremos la educación".

En un pedazo de manta y con pinturas de acuarelas, pidieron no tirar basura en la colonia Constitución, cerca de la ciclovía y la calle Dolores Freixa Batl.

Mientras que los habitantes de la avenida 4 de la Plutarco Elías Calles decidieron no poner lonas, ellos optaron por escribir en una placa de metal su petición, la cual plantaron en el camellón.

"Este lugar no es tiradero de basura, por favor depositarla fuera de su casa para que el camión la recoja, esto es por imagen de la colonia e higiene, gracias por su atención".

Fotografías de Lorena Rosas

