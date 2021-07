Urge PRD a regulación adecuada de cannabis

PACHUCA.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se pronunció a favor de preservar los derechos para el consumo lúdico y medicinal del cannabis, así como de la sustancia activa THC, luego de que el lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó porciones normativas de la Ley General de Salud.

"Es un tema que el PRD ha simplemente establecido que se respeten los derechos humanos de la gente y simplemente se regule en la ley la libertad de la gente", expuso.

Con ello, se abre la puerta al autocultivo para consumo propio, con un permiso previo ante Cofepris, con la diferencia de que los ciudadanos ya no deberán solicitar un amparo de tramitar la autorización; no obstante, el asunto de la venta todavía está prohibida porque no ha sido normada.

"Cuando se aprobó en la Cámara de Diputados federal, Morena aprobó el tema con su mayoría, pero PRI, PAN, PRD y MC dieron un debate a fondo porque el planteamiento no permitía su utilización en la manera que la corte lo aclara".

Señaló que el tema fue frenado por el actual gobierno, porque en el sexenio pasado se había avanzado.

Ahora simplemente se tendría que regular, pero ya con lo que plantea el presidente habría que esperar si las leyes reglamentarias, en los términos que el plantea, será una modificación que regrese el tema de origen".

Lee también en LSR Hidalgo: Vacunan al 76 por ciento de la población penitenciaria de Hidalgo

Indicó que se esperará para saber si el Ejecutivo federal emitirá una propuesta para conocer los términos de la legislación.

No estará permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas sustancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros, de acuerdo con los ministros. No se debe consumir frente a menores de edad.

jgp