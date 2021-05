Urge aumento de presupuesto en La Reforma y Epazoyucan: Miriam García

La candidata a diputada local por el distrito XVII Villas del Álamo de la coalición Va por Hidalgo que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miriam García Monzalvo, sigue recorriendo los municipios de Mineral de la Reforma y Epazoyucan.

En todas y cada una de sus visitas por las distintas comunidades, barrios, pueblos y fraccionamientos, la aspirante a una curul en el recinto legislativo de Hidalgo, ha hecho énfasis en que debido al crecimiento poblacional de los municipios que componen el distrito XVII, es urgente que exista un aumento de presupuesto para los ayuntamientos.

"Al distrito XVII se les ha quitado presupuesto, principalmente en salud, obra pública y seguridad pública, dependencias que son primordiales para el crecimiento de un municipio", señaló.

Miriam García hizo un llamado a todos los ciudadanos a trabajar en equipo para que, desde el Congreso se dé la batalla para buscar un aumento presupuestal en Mineral de la Reforma y Epazoyucan, y con esto, combatir el rezago que existe en la zona.

"Vecinos de las distintas colonias, mencionan, no conocer a sus diputados locales y federales, pues nunca regresaron a sus colonias, no registraron ningún tipo de recurso y no quieren que pase lo mismo", señaló.





