Una madrugada Jovana salió de su casa y no la han vuelto a ver

PACHUCA.- En comparación con la mayoría de jóvenes que les gusta salir con sus amigos, Jovana Gregorio Fernández, de 17 años de edad, prefería estar en su casa escuchando música o viendo películas pero la madrugada del 9 de septiembre salió de su hogar, en el fraccionamiento Valle de San Javier, Ixmiquilpan, y desde entonces su familia no la ha vuelto a ver.

Nancy Fernández Medina, madre de Jovana, narra que alrededor de las 3:30 horas escuchó ruidos en su casa y el momento en que se asomó a la calle, vio a su hija, le preguntó que a dónde iba y la joven se echó a correr.

Han pasado ya 11 semanas y Nancy no ha vuelto a escuchar la voz de Jovana. Recibió mensajes de texto desde su número de teléfono, pero duda que los haya escrito la joven, pues asegura que no coinciden con la manera en que escribe su hija. Sus redes sociales fueron utilizadas días después, pero el 15 de octubre fue la última conexión.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) inició la carpeta de investigación por desaparición, pero aún no ha sido localizada.

EL SOSPECHOSO JEFE DE JOVANA

Mes y medio antes de que Jovana desapareciera, la menor de edad empezó a trabajar de ayudante en un taller de electricidad, donde reparan desde automóviles hasta electrodomésticos, y al mismo tiempo estudiaba el bachillerato.

Según su mamá, la joven comenzó a llegar tarde y la iba a dejar a su casa la persona para la que trabajaba, un hombre de alrededor de 30 años de edad, lo cual se convirtió en una rutina.

Con el tiempo, el hombre comenzó a convivir con la familia de Jovana. Dice Nancy que era para saber con qué tipo de persona trabajaba su hija y así "estar tranquila". No obstante, asegura que la relación entre la menor de edad y su empleador no era de noviazgo, o al menos nunca se comportaron de esa manera frente a ella. Después ya no lo dejó pasar a su casa a petición de la dueña de la casa donde renta.

¿EN DÓNDE ESTÁ?

El 9 de septiembre, Nancy, sus otros dos hijos (de 15 y 18 años de edad) y su esposo salieron a buscar a Jovana. El primer lugar al que acudieron fue la casa de la persona para la que trabajaba. Llegaron de madrugada, le preguntaron si la había visto y él respondió que no.

Nancy le pidió que le permitiera entrar a su casa a buscar a su hija y se negó. Después de discutir, accedió, pero les pidió que regresaran a las 9:00 de la mañana. Esperaron cerca del domicilio, escondidos y atentos a lo que pudiera suceder. Una hora antes de la hora acordada lo vieron asomándose por la venta, pero él no los vio a ellos.

Dieron las 9:00 y la madre de Jovana pidió de nuevo poder buscar a su hija en la casa, pero el hombre no accedió.

Una hora después lo vieron salir de su casa, y en ese momento Nancy prendió los datos móviles de su celular y le llegó un mensaje, en el cual, el patrón de su hija le pedía que mejor fueran a las 10:00 de la mañana porque según había salido a desayunar, pero Nancy asegura que ella, sus hijos y su esposo estuvieron afuera del domicilio vigilando y no lo vieron salir.

Pero nosotros estuvimos afuera de su casa y no lo vimos salir. Entonces eso me causó dudas, por qué me mintió".

MENSAJES DE TEXTO

Ese mismo 9 de septiembre, le llegaron mensajes del número de su hija en donde le pedía que la dejara en paz y ser feliz, y que no culpara de nada su jefe de trabajo porque "no tenía nada que ver en esto".

Si no estuviera involucrado se acercaría a preguntar cómo va la búsqueda o para apoyar, pero nada".

Nancy acudió al Ministerio Público a poner una denuncia por la desaparición de su hija menor de edad. La Comisión de Búsqueda de Personas de Hidalgo (CBPH) ha estado en contacto con ella, pero no hay avances de las investigaciones.

Al principio me dijeron que se fue con el novio. Podría ser, pero yo no sé si tenga novio, pero, aunque se haya ido tienen la obligación de localizarla porque es menor de edad y no sé su paradero".

"Por más que en los mensajes le dije que se comunicara conmigo o con su papá, pero que me llamara, jamás ha llegado esa llamada", mencionó con voz entre cortada, y después de ello pidió a las autoridades localizar a su hija.

MUJERES, LAS QUE MÁS DESAPARECEN

En Hidalgo quienes más desaparecen y quienes menos son localizadas son mujeres. Además, hay una mayor incidencia en adolescentes del sexo femenino.

Del 1 de enero al 20 de noviembre de 2020 la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) ha emitido 168 fichas de búsqueda de personas (54 hombres y 114 mujeres), de las cuales solo 79 siguen activas, con corte al 21 de noviembre (32 del sexo masculino y 57 del femenino).

De las 79 personan aun no localizadas, 37 son adolescentes (47 por ciento). Además, de estos últimos 29 son mujeres y 8 son hombres.





