Un día sin mujeres: "desaparecemos para visibilizarnos"

PACHUCA. - Las mujeres que trabajamos en La Silla Rota Hidalgo nos sumamos al paro nacional 9M Un Día Sin Nosotras.

Susana

Desde inicios de mes colectivos convocaron a la población femenina de México a hacer un paro de actividades este miércoles, para exhibir las consecuencias de lo que pasaría si no hubiera mujeres, visibilizarnos a partir de la ausencia.

Nohemí Hydeé no llegó a sus clases de inglés en Tizayuca porque la mataron, Dulce María no regresó a trabajar a una microfinanciera en Tula porque la desaparecieron, Nicole no volverá a jugar en su bicicleta porque la asesinaron.

A ellas las desaparecieron y nosotras desaparecemos para visibilizar que la violencia machista nos ha tocado de formas sutiles o brutales, desde una mirada lasciva de un jefe o un maestro hasta un manoseo en la calle.

Que la violencia se ha manifestado en los riegos para viajar solas, en hacer más trabajo en el hogar, en tener menos oportunidades que los varones por nuestro género, en que nuestros cuerpos sean juzgados, en correr el riesgo de ser desaparecidas o asesinadas solo por ser mujeres.

Sonia

Las mujeres ocupamos cada vez más lugares dentro del sector laboral, pero con una brecha salarial del 27 por ciento, y con situaciones desiguales a las que pueden enfrentar los compañeros.

Sin duda, hay lugares que han hecho lo propio, y se esfuerzan por tener sueldos equitativos, pero la realidad no es la misma para todas.

En los centros laborales tenemos el mismo nivel de competitividad que nuestros pares, pero con el doble de obstáculos: para estudiar, para salir de casa, para volver por la noche, para tener hijos, para cuidar de nuestra salud física y mental y para muchas otras actividades más.

Yo decido parar por sororidad con mis compañeras y porque hoy es el día perfecto para reflexionar sobre las condiciones de violencia que vivimos, y que nos atraviesan no sólo como género sino también como sociedad.

Además de la violencia letal, nos toca enfrentar otros tipos de agresiones que a diario suman una difícil carga para mí y para mis compañeras, porque no vivimos en un país que permita el libre desarrollo y porque en cada paso que damos hay un poco de miedo.

Las mujeres paramos porque es necesario que la sociedad medite sobre el valor que tenemos, lo que representamos, y lo que somos y la forma más contundente es dejar de ser visibles.

Paro para estar conmigo y a distancia con mis compañeras.

Más allá de la reflexión que recae en las mujeres, es el resto de la sociedad, los centros de trabajo, las escuelas y los grupos de amigos los que deben preguntarse ¿qué significa un día sin ellas? ¿Qué significa para ustedes un día sin nosotras?

Julieta

9M un día sin mujeres, ¿por qué? Me lo pregunté. Este año no estaba en mi mente sumarme al paro laboral; sin embargo, tras recordar los motivos que nos han traído hasta este momento decidí con firmeza ser parte de la lucha.

Pero, ¿qué lucha? ¿quién gana? ¿qué gana? La violencia contra la mujer es un problema que no se puede ocultar en México. Las creencias, ideologías, educación y cultura misma nos llevan a un machismo y patriarcado que es real, incluso, normal. Es esa parte de mí que hoy hace frente a la realidad, que rompe con los patrones y que, aunque incluso a veces le cuesta aceptar o creer, es esa parte de mí que me llama a desaparecer un día.

Un día no para decir 'miren como somos las mujeres indispensables', 'extráñenos', sino un día para generar esa conciencia, para recordar a las que se han ido. Un día para comenzar a valorarnos y amarnos desde adentro. Romper con los tabúes y etiquetas que nos hemos puesto como sociedad y quizá renacer más fuertes, más conscientes, más orgullosas.

Con esa intención me quedaré en casa, esta vez solo con mi mamá, porque mi hermana trabaja. Esta vez me quedo en silencio, con una meditación para recordar a las mujeres víctimas de violencia, para pedir por ellas, sus familias, por justicia, por amor. Me quedo a encender una luz por las desaparecidas y por quienes no tuvieron la posibilidad de sumarse por trabajo, por temor o por causas ajenas.

Hoy me quedo en casa como parte de la lucha para poner fin a la violencia en México. Porque si bien hoy estoy con vida en casa, hoy también pude haber sido solo una foto en las pancartas de miles de mujeres que salen a marchar, o el grito ahogado de ¡justicia! ¡Déjennos vivir! ¡Alto a la violencia!

Lorena

Sé que siempre hablo de mi hermana, pero es que no hay una persona a la que ame tanto en la vida como a ella. Su dolor, es mi dolor y ese dolor de la violencia psicológica que por largo tiempo padeció en sus relaciones, también me dolió. Alguna vez leí la frase de que el feminismo salvaba vidas y estoy segura que es verdad, que salvó la de mi hermana, la mía y la de mi mamá.

Asistir a la marcha y sumarme al paro siento que es un acto de solidaridad por todas las mujeres que ya no están, por las mujeres que buscan a sus hijas, hermanas o amigas y que la vida no les alcanzará para tener paz porque parte de su vida fue mutilada por la violencia machista. O al menos así sería para mí, si algo le sucediera a mi hermana.

Que el paro visibilice nuestras vidas.