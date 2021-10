Uber, ¿cerca de iniciar operaciones en Hidalgo?

Existen varios procedimientos, no uno son varios, buscando poder operar en el estado de Hidalgo, esto no es algo excepcional, esto es lo que ha pasado en todo el país, las empresas de aplicaciones móviles trasnacionales tocan la puerta, si no se les abre vuelven a tocar y si no se les abre buscan tumbar la puerta a través de mecanismos judiciales, Hidalgo no es la excepción", señaló.