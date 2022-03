UAEH nombra Torre de Posgrado como "Gerardo Sosa", aún con proceso penal

PACHUCA.- La Torre de Posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) llevará el nombre de Gerardo Sosa Castelán, exrector y expresidente del Patronato de la casa de estudios –y quien actualmente sigue un proceso penal en prisión domiciliaria–, confirmó el rector Adolfo Pontigo Loyola, tras rendir su Quinto Informe.

En la causa penal 263/2020, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos, supuestamente mediante la triangulación de recursos provenientes de la institución académica a cuentas de familiares.

Sobre el proceso legal, el rector señaló que existe el derecho de la presunción de inocencia hasta que a las personas se les demuestre culpabilidad de cualquier delito; por otra parte, sostuvo que el nombramiento busca reconocer la trayectoria de Sosa en la UAEH, que es "innegable", por lo que es decisión del Consejo cambiarlo o no, cuando exista una sentencia.

"Algo que yo nunca voy a hacer es no reconocer a quienes han sido rectores, no ha habido un informe donde yo no reconozca a ninguno de los 10 rectores que han estado antes que yo. Y si alguno de nosotros, incluyendo tu servidor, estuviera inmerso en un problema legal, pues primero que se compruebe, eso no tiene por qué detener el reconocimiento a una persona".

Según Pontigo, él mismo fue señalado de "lavar dinero en Suiza" para que después de dos años, no existe comprobación del ilícito.

Mientras, quién nos va a regresar la mancha y la calumnia a la persona de cada uno. Yo les puedo decir, yo tuve que seguir un proceso por un presunto delito de defraudación fiscal equiparada, llevo dos años comprobando todo lo que tuve que comprobar, cuando se concluya al cien por ciento, ya veremos como funciona, ya estoy a punto de cerrarlo".

jgp