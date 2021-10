"Tuve covid esperando la segunda vacuna"; Enrique pide acelerar jornadas

PACHUCA.- Aunque la meta de la vacunación contra covid-19 es disminuir los casos, en la espera entre la primera y la segunda dosis, principalmente de AstraZeneca, se han registrado contagios, como el caso de Enrique Moreno, quien fue inoculado en junio y contrajo el nuevo coronavirus en la espera de la segunda dosis, que recibió hasta principios de septiembre.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Hidalgo, 76 por ciento de la población ha recibido al menos una inyección del biológico contra covid-19; sin embargo, grupos etarios siguen esperando concluir el esquema de inoculación, principalmente los de 40 a 49 años, 30 a 39 y 18 a 28 años.

Enrique, quien se dedica al comercio, ya se había vacunado cuando a mediados de julio empezó a presentar síntomas de covid-19, pero atribuyó el cansancio excesivo a su trabajo como comerciante de calzado. Su esposa le dijo que se resguardara, debido a que él tiene contacto con muchas personas.

Lee también en LSR Hidalgo: Una década de Fonden en Hidalgo, entre tragedias y observaciones

Fue escéptico de haber contraído la enfermedad. No tenía fiebre ni dolor de cabeza, sólo fatiga, así que decidió recostarse, pero con el paso de las horas, sintió una opresión en el pecho.

Dos días después sintió los síntomas característicos de la enfermedad: alteración del olfato, percibía un olor similar al alcohol o a la gasolina, dolor de cabeza y dificultad para respirar.

Preparamos todo para que me quedara aislado, me hicieron la prueba, y me monitoreaban por teléfono, cuando mi saturación bajó entonces mi hija fue por el oxígeno, fue a tiempo si se tarda más hubiera entrado al hospital".

Relató que personal y doctores que consultó en los sectores público y privado, les dijeron que es alta la cantidad de personas que se han contagiado entre la primera y la segunda dosis.

Si ya detectaron que hay muchos contagios, entonces porque no se apuran, nos vacunan hasta que ya es el límite. Tenemos que esperar dos o tres meses, y entonces en lugar de que nos pongan la inyección a las ocho semanas, la ponen hasta las 10 o la 11, o más y dicen que aún hay tiempo, pero esto es una pandemia, hay que ir más rápido".

La vacuna AstraZeneca tiene mayor intervalo entre la primera y la segunda dosis, su tiempo promedio es de ocho semanas, pero puede alcanzar 12 o 14 semanas, de acuerdo con la Secretaría de Salud de México.

De acuerdo con la estadística del segundo trimestre del año, a julio 36 personas habían fallecido a causa de la enfermedad, de estas, 25 habían recibido una dosis y no habían recibido el refuerzo. El resto, 11 personas tenían el esquema completo.

Fotografías de archivo LSR Hidalgo

Hace un mes que Enrique superó el contagio, ahora le preocupa la vida de su esposa y de sus hijos, quienes apenas han recibido la primera inoculación.

Es lo peor, nos piden muchas medidas y cuando se trata de la vacunación son lentos, ya es para que todos estuviéramos vacunados, no es posible que dijeron que era uno de los países que sabían vacunar y llevemos un año en jornadas de vacunación".





sjl