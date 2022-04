Tunden a la UAEH por curso "Ni machismo, ni feminismo"; elimina publicación

PACHUCA.- "Ni feminismo ni machismo, la empatía y colaboración cambiarían tu vida", bajo este título la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ofertó un nuevo curso, según refieren con el objetivo de "mejorar tu vida personal y profesional".

La publicidad a través de las redes sociales desató la polémica entre los universitarios quienes generaron más de cien comentarios para vapulear a la UAEH, en menos de dos horas.

Y es que machismo y feminismo no es equiparable. "Lo más sorprendente es todos los encuentros sobre género o foros y así que han hecho, supongo que no les ha quedado claro sobre qué trata el feminismo. No ha sido la primera vez que la UAEH comete un error tan horrible, primero personas con capacidades diferentes y ahora esto", comentó un usuario.

"Es una vergüenza esto, en verdad se hacen o no tienen idea, ambas son deplorables. Tener un acercamiento a los estudios de género no le iría mal a una universidad", respondió otro.

Mal UAEH Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo jamás el feminismo será la contraparte del machismo, nada que ver. El feminismo promueve y defiende los derechos de las mujeres; el machismo las mata", refiere un estudiante.

Cabe señalar, en recientes meses se han denunciado casos de acaso de docentes hacia las estudiantes, por lo que también aprovecharon para realizar comentarios como: "Qué vergüenza. ¿Quién lo va a impartir? ¿Los profesores que acosan?". "¿Es para los docentes? ¿O solo se burlan de los alumnos?", señaló otro.

Así, entre asombro, tristeza, decepción, vergüenza, la publicación llegó a los 137 comentarios, 53 reacciones y 121 veces compartida durante las primeras dos horas en las redes, tiempo que tardó la universidad en eliminar la publicación y desaparecerla de su cuenta oficial de Facebook.

En los detalles del curso tenía previsto iniciar el 9 de mayo, con una duración de 20 horas y una inversión de mil pesos.

jgp