Tulancingo, sin ganador; abrirán 44 paquetes electorales de Zimapán

El consejo municipal no ha entregado acta de mayoría al candidato ganador. (Foto: Consejo Municipal Tulancingo)

PACHUCA. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) informó que concluyó el conteo de votos de Tulancingo, pero no ha terminado el cómputo de actas; mientras que en Zimapán se realizará un recuento total de sufragios.

En un comunicado, el IEEH detalló, al corte de las 11:00 horas de este domingo, que el cómputo total en Tulancingo concluyó minutos antes de las 11:00 horas, no obstante, se mantenía la captura de las actas, por lo que no se ha entregado la Constancia de Mayoría correspondiente, debido a que no ha sido declarada la conclusión de la Sesión Especial de Cómputo.

Respecto a Zimapán, se informó que luego del conteo parcial de 28 paquetes electorales, éste concluyó con un resultado de menos del 1 por ciento de diferencia, entre el primero y segundo lugar, por lo que, con base en la normativa correspondiente, fue solicitado el recuento total de votos, mismo que inició minutos después de las 11:00 y que contempla el recuento de 44 paquetes electorales restantes.

Por lo que la segunda posición, correspondiente a la coalición entre los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES), solicitó un recuento total de votos de los 44 paquetes faltantes.

Finalmente, se declaró un receso para reanudar la Sesión Permanente de Seguimiento a los Cómputos Municipales a las 21:00 horas de este 25 de octubre, hora en la que se darán los avances de los conteos pendientes.





sjl