Tula, un mes de la tragedia: casas en ruinas, negocios y un hospital en abandono

La casa se está desmoronando, hay humedad en la parte de atrás donde están las fosas sépticas Yo casi no entro ya a los cuartos porque tengo miedo de que se desbalague y se caiga. Yo aquí ya no estoy segura (...) creo que no vale la vida estar con el miedo de que llueve fuerte y que no se sabe qué va a pasar, ya no me causa gusto estar aquí".