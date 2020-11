Tropieza Pachuca con la misma empresa de bacheo

PACHUCA.- Aunque tiene menos de un año que la avenida Ferrocarril Central, arteria principal de la colonia Santa Julia, fue intervenida por Conaso, baches grandes y profundos están esparcidos a lo largo de la cinta asfáltica.

Avenida Ferrocarril Central, intersección con calle 14.

"El bacheo no está bien realizado, de este lado de la calle 14 se hicieron hoyos, el bacheo pues no duró", señala el tendero de una pollería, cuyo local queda justo enfrente de uno de los hoyos más grandes de la arteria.

No es la única calle que fue bacheada por Conaso, en total, la empresa con sede en Mineral de la Reforma se encargó de la reparación parcial de 74 vialidades, luego de que el gobierno de Yolanda Tellería Beltrán le entregó un contrato por 24 millones 504 mil 115 pesos.

Y aunque en esa ocasión incumplió con el plazo de entrega, el actual Consejo Municipal Interino de Pachuca le entregó un nuevo contrato por 2 millones 990 mil 856 pesos para pavimentar la calle Sor Juana Inés de la Cruz, de la colonia Monte Carmelo.

Otra vialidad de Santa Julia que entró al Programa de Bacheo 2019 es la calle Fundadores, una vecina dijo que ahí el cemento ha durado porque el transporte público pasa por otras vialidades, aunque la pavimentación ya empieza a mostrar fisuras que se convertirán en un futuro bache.

Calle Fundadores.

La avenida 16 de Septiembre, a partir de la intersección con Ignacio Allende hasta Fundadores, tiene topes seguidos de hoyos de diferente tamaños y profundidades.

Conaso también intervino la 5 de Mayo, desde la calle Miguel Hidalgo intersección con Ferrocarril Central. Esta vialidad no tiene baches, incluso, aún son visibles los parches de mezcla.

Calle 5 de mayo.

"No ha sido del todo beneficioso porque solo fue para algunas partes de la ciudad, realizan el bacheo en avenidas principales, tan solo aquí en Ferrocarril Central está más o menos (..) pero en entre calles, no está así", dice el joven de 30 años de oficio mecánico que a diario transita por la zona.

Calle 16 de septiembre, intersección con Ignacio Allende.

QUEDÓ MAL CON TELLERÍA

El pasado 20 de octubre, la Dirección de Compras y Suministros de Pachuca contrató a Conaso por 2 millones 990 mil 856 pesos para la pavimentación de concreto hidráulico de las calles Sor Juana Inés de la Cruz y Amado Nervo, colonia Monte Carmelo.

Aunque dicha empresa incumplió con plazos de otro convenio, durante el gobierno de Yolanda Tellería Beltrán.

El 30 de abril del año pasado, la administración de la panista entregó a Conaso un contrato por 24 millones 504 mil 115 pesos para el Programa de Bacheo 2019, el cual establecía la ejecución de obra en 229 días naturales, del 2 de mayo al 26 de diciembre.

No obstante, a una semana de vencer el plazo, el entonces secretario de Obras Públicas, Mario Edmundo Bautista López, informó que los trabajos tenían un retraso y que culminarían hasta el primer trimestre de 2020, toda vez que la constructora reportó falta de suministro de material.

Conaso realizó un convenio modificatorio con el ayuntamiento, para alargar el periodo de la ejecución de los trabajos y concluirlos el 20 de marzo de 2020; sin embargo, por segunda ocasión incumplió el plazo.

Lo anterior está asentado en un convenio de terminación anticipada, firmado el 17 de marzo de 2020, que atribuye a la contingencia sanitaria incertidumbre en la producción de mezcla asfáltica en caliente, la materia prima para el bacheo. Pese a no concluir los trabajos, la constructora cobró 23 millones 237 mil 421 pesos, apenas un millón de pesos menos del contrato original, que era por más de 24 millones.

Conaso está inscrita en el Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, tiene como representante a Samuel Reséndiz Espinosa.

Lee también en LSR Hidalgo: Ancianitos se quedan sin pensión por trámites burocráticos

De acuerdo con el padrón, su domicilio fiscal está la colonia Campestre Villas del Álamo del municipio de Mineral de la Reforma.

Y menciona contar con especialidades de techumbres, alumbrado público, conservación de carreteras, bacheo, así como pavimentación hidráulica y asfáltica.

LA LICITACIÓN

En la primera semana de octubre Pachuca expidió la licitación MPS-SA-SOP-FAISM-LP-01-2020 para pavimentar la calle Sor Juana Inés de la Cruz, colonia Monte Carmelo.

El 16 de octubre, en la presentación y apertura de proposiciones, participaron seis empresas.

De las seis, Conaso fue la de un monto más elevado, por 2 millones 990 mil 856 pesos. SHD Construcciones S. A. de C. V. ofreció la obra por 2 millones 861 mil 28 pesos.

Grupo Inmobiliario Constructor Treci, S. A. de C. V., presentó una propuesta por 2 millones 828 mil 453 pesos. La Constructora La Biznaga, S. A. de C. V., ofertó sus servicios por 2 millones 816 mil 111 pesos.

Garbazy Construcciones, S. A. de C. V., no se especificó el monto de su propuesta, toda vez que fue desechada por no incumplimiento con documentación fiscal correspondiente a 2019.

Y Luis Miguel Escudero Hernández, actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Hidalgo, no fue tomada en cuenta porque no acudió a la presentación y apertura de proposiciones, en consecuencia, tampoco se precisó el monto de su oferta.

Fotografías de Lorena Rosas





sjl