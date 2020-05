Traslados, gastos y maltratos; a esto se enfrentan quienes padecen VIH

Es una problemática estar viajando constantemente a Pachuca y tener la incertidumbre de si me va a pasar algo, voy igual con el miedo de que no me atiendan, que no trabaje alguien, que el doctor se enoje, que es lo que constantemente pasa. Incluso no me gusta ir. Voy por necesidad, pero los trámites burocráticos y lidiar con el personal es muy feo".