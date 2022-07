Tras reclamos, ofrece Salud Hidalgo 100 vacantes en Zimapán a expersonal covid

Alejandro Efraín Benítez insistió a no cerrar el diálogo y aceptar las vacantes / Imagen ilustrativa. (Foto: especial)

PACHUCA.- La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) ofreció a exmédicos que laboraban en la llamada primera línea de defensa del coronavirus (covid-19) 100 contratos inmediatos en el hospital de Zimapán.

En ese sentido, el titular de la dependencia Alejandro Efraín Benítez Herrera insistió a los inconformes por su situación de desempleo a no cerrar el diálogo y aceptar las vacantes que fueron presentadas.

OTRAS CONTRATACIONES

En otra parte de la mesa de diálogo, Benítez Herrera explicó que de los 693 médicos que concluyeron su relación laboral el 30 de junio hasta la fecha han sido contratados 296; mientras que 299 más se encuentran en espera de vacantes.

De esos trabajadores, 14 especialistas ya fueron notificados de su situación laboral de los cuales 12 ya fueron contratados y dos más están por firmar su nuevo contrato que estará a cargo del sistema Insabi.

Asimismo, comentó que 98 extrabajadores cuentan con un empleo en otras instituciones del sector salud estatal, lo que el funcionario resaltó les permitirá contar con otra fuente de ingresos financieros.

LLAMA A QUIENES SE MANIFESTARON AYER EN EL CONGRESO LOCAL A DIALOGAR

No obstante, el encargado de la Salud en Hidalgo aseguró que quienes se manifestaron ayer en el Congreso local tienen las puertas abiertas de la secretaría para dar seguimiento a su caso sobre el fin de contrato laboral.

Sin embargo, insistió en que actualmente no es posible crear vacantes "donde no las hay", por lo que asentó que las propuestas laborales pueden ser en lugares donde anteriormente no se desempeñaban.

Finalmente, Benítez Herrera recordó que pese a que los contratos son finitos no se ha desamparado a quienes estuvieron frente a la pandemia, por lo que recordó que se mostraron todas las posibilidades y fueron aceptadas o rechazadas según sus intereses.

PERSONAL QUE TOMÓ TRIBUNA ES SHOW MEDIÁTICO: DIPUTADO

Médicos, enfermeras, laboratoristas, camilleros, radiólogos, personal de farmacia y cocineros despedidos del hospital de respuesta inmediata (HRI) de Hidalgo protestaron ayer en el pleno del Congreso local.

Foto: especial

"Ayer fuimos héroes, hoy somos desempleados", "Mi familia depende de mí, yo dependo de mi empleo, necesito trabajar", "Se prometieron bases para todo el personal, ¿dónde están autoridades?", fueron algunos mensajes mostrados.

Foto: especial





Pero después de que los trabajadores tomaran la tribuna del Legislativo el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Roberto Rico Ruíz se confrontó con el presidente de la mesa directiva Edgar Hernández Dañú.

Antes que nada, manifestarle a usted diputado un extrañamiento pleno y total, porque no hay un respeto a nuestra ley orgánica... Hay un reglamento para estos sucesos y tiene usted una mano muy débil, le sugiero que la ponga más dura."

"Veo caras de inconformidad, posiblemente, pero el secretario de Salud ha establecido un diálogo con ustedes, ha habido apertura, pero, también, yo veo muchas pancartas que no dicen la verdad y que este escenario o este show que el día de hoy se presenta ante este tribunal es muy irresponsable."