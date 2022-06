Tras pugnas y antes de finalizar sexenio, licitan manejo de basura en Pachuca

PACHUCA.- A menos de tres meses de que finalice la actual administración estatal, se emitió un fallo en favor de la empresa Consultas Nacionales de Información y Asesoría SA de CV para que en los próximos 20 años se encargue del servicio de tratamiento, valorización y disposición de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en nueve municipios de la Zona Metropolitana (ZM) de Pachuca.

Esto tras darse a conocer el fallo de la licitación pública nacional, con número de identificación EA-913003989-N162-2022, por un monto de 35 millones 875 mil 592 pesos hasta el año 2042.

En el caso de Pachuca, el cabildo autorizó el 2 de marzo que el edil Sergio Baños Rubio signara un convenio con el gobierno de Hidalgo para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath) licitara la contratación de ese servicio de forma metropolitana.

Lee más LSR Hidalgo: Por andar en el 'Feis', llaman la atención a diputados de Hidalgo

Lo mismo hicieron los municipios de Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Epazoyucan, Zempoala, San Agustín Tlaxiaca, Omitlán y Atotonilco el Grande.

A partir de la publicación del fallo, que ocurrió este día, se detallan 15 días hábiles posteriores para la firma del contrato entre el gobierno del estado y la empresa Consultas Nacionales de Información y Asesoría SA de CV.

Cabe señalar que, en el caso del ayuntamiento de Pachuca, asambleístas de Morena cuestionaron al presidente municipal algunas lagunas en el convenio como que hay "cláusulas acéfalas" en donde se establece los montos que el ayuntamiento deberá pagarle al gobierno del estado.

"Tenemos que poner mucha atención en cómo estamos haciendo este convenio. Me parece algo... no quisiera utilizar otras palabras, pero, me parece ilegal aprobarlo en esta forma, yo haría un llamado a los integrantes de la asamblea para no aprobarlos en estos términos, creo que más allá de beneficiar al municipio se verá afectado, sobre todo en su hacienda pública por los próximos 20 años", dijo la síndica Liliana Mera Curiel en la sesión del 2 de marzo.

Con ese convenio, dicha empresa se encargaría de construir un relleno sanitario metropolitano, el cual estaría entre los límites de Mineral de la Reforma y Epazoyucan; sin embargo, hasta el momento no se han dado detalles del proyecto.

Actualmente, el servicio de recolección de basura en Pachuca es deficiente y está a cargo de la empresa mexiquense Tandem Ride SA de CV.





cem