Tras más de un mes "desaparecido" vuelve Francisco Xavier y habla con Menchaca

PACHUCA.- Francisco Xavier Berganza Escorza, excandidato a la gubernatura de Hidalgo por el partido Movimiento Ciudadano (MC) y que permaneciera fuera del ámbito político tras las elecciones del 5 de junio, reapareció este día.

Así lo dejo ver en un video que publicó en su página de Facebook y en primera instancia asentó que tuvo que atender algunos temas familiares que lo obligaron a salir del estado, por lo que además se disculpó por si no atendió alguna llamada.

Me da mucho gusto saludarlos después de un mes, mes-10 días de que me desconecté. La verdad es que fue un compromiso de familia y así lo cumplí; pero ya estamos al pie del cañón y me empezaré a reportar con todos y encantado de la vida."

Pero fue más allá y en el clip, con una duración de 2:30 minutos, añadió que este día sostuvo una reunión con quien fuera su contendiente en las elecciones y ahora gobernador electo, Julio Ramón Menchaca Salazar.

En ese sentido, el también músico aseveró que él fue quien buscó a quien será mandatario "porque creo que es importante construir", dijo, al añadir que también quiere darle la vuelta a la página "de a deveras" y ayudarle al estado a que le vaya bien.

Porque las diferencias políticas afectan mucho y el pueblo, la gente, ustedes mismos no tienen la culpa de los asuntos personales de los que estamos de este lado; entonces, el gobernador electo me recibió amablemente y platicamos cerca de dos horas."

Aunque no precisó los temas tratados, Berganza Escorza asentó que charlaron de todo y en ese sentido destacó que estuvieron como siempre fueron: amigos y pudieron hablar las cosas como son: claras, expresó en su mensaje.



ESPERÓ 25 AÑOS PARA QUE A HIDALGO LE VAYA BIEN Y ESE FUE EL ENCARGO A GOBERNADOR ELECTO

En otra parte del clip, el excontendiente asentó que quiso informar sobre su encuentro, pues dijo que las decisiones que vayan a tomarse en adelante van a ser siempre en pro del estado: "Yo quiero que les vaya bien", dijo.

E incluso, añadió que su deseo de progreso va más allá de colores y partidos, pues compartió que ha peleado 25 años para esto (un cambio) y fue lo que le pidió al gobernador electo: que haga todo el esfuerzo para que el estado cambie.

Para que nos vaya bien a todos y que desde esa perspectiva siempre va a contar con nosotros. Estemos donde estemos, de la manera que sea. Entonces, es nada más para informarles y decirles que estamos aquí nuevamente y que nos vamos a poner a trabajar."

ASÍ LES FUE EN EL PREP



El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Estatal Electoral (IEE) le dio 653 mil 181votos a Menchaca Salazar nominado por la candidatura común Morena-NAH-PT.

Dicha cifra significó el 61.5633 por ciento de la votación emitida en el llamado a urnas del 5 de junio; mientras que Berganza Escorza logró 32 mil 709 sufragios, apenas el 3.0828 de las boletas tachadas el 5 de junio.

Foto: captura

