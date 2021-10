Tras inundaciones, prevén menos presupuesto a Tula por baja recaudación

PACHUCA.- Es inminente que para el siguiente año los municipios afectados por el desbordamiento del río Tula tengan reducciones presupuestarias debido a la dificultad que tienen para recaudar impuestos por la emergencia.

Por ello, se tiene que hacer un "acuerdo político de voluntad" para que en el próximo Presupuesto de Egresos de 2022 se destinen recursos extraordinarios o se les asignen obras sociales a estos municipios.

Así lo señaló Edgar Hernández Dañu, diputado local del PT, quien recordó que el presupuesto anual de un municipio depende de la captación de impuestos, como el predial. Aunque, pero este se verá afectado, no solo por la pandemia de covid-19, sino por el desbordamiento del río Tula.

De manera general en todos los municipios la pandemia ha impedido que se puedan recaudar mayores impuestos, pero hay municipios como Tula al que se le dificulta, pues sus ingresos vienen de comerciantes que fueron afectados por el desbordamiento, ahora ellos no podrán contribuir, no porque no quieran, sino porque no tienen la posibilidad", indicó.

Además de Tula, otros municipios que resultaron afectados por las inundaciones son Mixquiahuala, Chilcuautla, Ixmiquilpan, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tasquillo.



Sabemos que la planeación del presupuesto lo hace el Poder Ejecutivo, pero sí podremos ayudar con algún presupuesto extraordinario o que se etiqueten obras sociales para esos municipios afectados", propuso el diputado de Ixmiquilpan.

Actualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 se está discutiendo en el Congreso de la Unión. Una vez aprobado, este bajará al estado para que así el Poder Ejecutivo lo distribuya y presente el proyecto al Congreso de Hidalgo para su modificación y aprobación.



Se debe de tener una voluntad política de hacer las cosas, en donde haya una buena actitud del gobernador para que se siente a planear con los presidentes municipales y delegados esa distribución de los recursos, para que se empiecen a priorizar las necesidades", indicó.

sjl