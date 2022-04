Tras encuesta, se confrontan coordinador de campaña de Viggiano y CCEH

No señor C. Marco Antonio Mendoza, los empresarios no somos una mafia", damos trabajo a miles de hidalguenses con nuestras pequeñas y medianas empresas, que con mucho esfuerzo hemos construido, a veces durante varias generaciones. Nosotros, a quienes usted descalifica y ofende, no llegamos a Hidalgo hoy al inicio de la campaña, ni nos iremos en seis años".