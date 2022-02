Tras destitución de Guillermina Vázquez, IEEH tendrá tres presidentes

PACHUCA.- Luego de la remoción de los consejeros Francisco Martínez Ballesteros y Guillermina Vázquez Benítez, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) estará encabezado por tres presidentes diferentes, los cuales serán nombrados por los integrantes del órgano, el Instituto Nacional Electoral (INE) y mediante una convocatoria pública.

De manera inmediata los cinco consejeros locales restantes deberán nombrar a un presidente temporal, en sustitución de Vázquez, quien presidía el órgano desde 2015.

El o la funcionaria tendrá la responsabilidad mientras el INE realiza una designación provisional, estimada entre el 7 y el 11 de febrero.

Lee también en LSR Hidalgo: "No es igual, no hay ganas de vivir", mamá de Citlally, víctima de feminicidio

Este segundo presidente asumirá las riendas del colegiado para la organización de los comicios de gobernador, en tanto se agotan las impugnaciones que los dos consejeros removidos presenten ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Una vez que haya quedado firme la resolución del organismo jurisdiccional, el INE emitirá una convocatoria para suplir las dos vacantes, que contemple el examen de conocimientos, una entrevista, un ensayo y valoración curricular. Una de las personas seleccionadas ocupará la consejería y la otra la presidencia.

El INE aseguró que la remoción de los dos servidores no pone en riesgo las votaciones, pues el IEEH cuenta con la estabilidad necesaria para continuar las labores que se requieren.

LOS HECHOS

La madrugada del 18 de octubre de 2020, a horas de la apertura de casillas, el IEEH informó la implementación de la plataforma "Preliminares Hidalgo 2020" para sustituir el Programa de Resultaos Electorales Preliminares (PREP).

Esto, luego de que la empresa responsable –Megaweb, Diseño de Software, Mantenimiento y Renta de Equipos de Cómputo S. A. de C. V. –, no acreditó el cumplimiento de todas las fases operativas del PREP durante los tres simulacros y el programa no fue avalado por el INE.

El 2 de octubre de 2020, mediante la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales del INE, la consejera Dania Ravel solicitó dar vista a la autoridad correspondiente y deslindar responsabilidades para que, en su caso, iniciar los procedimientos correspondientes derivado de las omisiones, explicó el ente.

A la vista se sumó una queja presentada por Morena contra consejeras y consejeros del OPLE de Hidalgo por negligencia.

Según el INE, el organismo local falló en la contratación de la empresa para implementar el PREP, además de excluir a las representaciones partidistas de los simulacros de operación. Ambos consejeros formaban de la comisión especial para dar seguimiento a la herramienta, cuyo objetivo era dar certeza sobre la tendencia de los resultados en los comicios de ayuntamientos.





sjl