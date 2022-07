Tras denuncia, Sergio Baños atiende descuido de centro canino

PACHUCA.- Sergio Édgar Baños Rubio, alcalde de Pachuca, informó que fueron atendidas las denuncias en redes sociales sobre las malas condiciones de resguardo del Centro de Control Canino Metropolitano.

En ese sentido, en su Facebook asentó que fue concretada una limpieza a las zonas referidas en pésimo estado; además de que acudieron veterinarios para revisar el estado de salud de los ejemplares.

Pero fue más allá e incluso adelantó que será generado un plan municipal sobre el cuidado animal, del cual dijo que dará a conocer próximamente, así como formular un acercamiento con asociaciones civiles.

ASÍ TENÍAN A LOS LOMITOS

Activistas de los colectivos La Jauría de Balú, HOPEful y Todo por ellos Pachuca evidenciaron que docenas de perros estaban echados sobre sus heces y orines, sin agua ni alimento en celdas del Centro de Atención Canino Metropolitano.

A través de sus redes, Alba Luisa Jiménez del Ángel, de La Jauría de Balú, mostró las condiciones en las que tenían a los perros, las cuales, aseguró, contravienen lo establecido en el reglamento de bienestar animal de Pachuca.

"Esto va en contra del reglamento de bienestar animal... Hay perros que ni agua tienen... Me siento mal. No es posible que propicien este tipo de maltrato y me indigna la porquería en la que tienen a los animales", expresó la activista.

El complejo canino se ubica en la localidad Santa María la Calera, en Mineral de la Reforma. Ahí se llevan a la fauna callejera que es capturada o que tiene algún reporte de agresión. Además, sirve como un espacio de adopción.



Tras denunciar la situación, la defensora de los derechos de animales tomó una cubeta para llenarla con agua de una llave cercana a las celdas para rellenar los contenedores de los lomitos y que estuvieran hidratados.

También, bajó un bulto de alimento de su automóvil y comenzó a alimentar a los ejemplares presentes, ello jaula por jaula, e incluso se notó que los perros se abalanzaban para beber y comer ante la desatención que vivían.

