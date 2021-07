Tras denuncia ciudadana, aseguran a 3 sujetos por robo en casa de Tepeji

TEPEJI DEL RÍO.- Tres personas jóvenes fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tepeji, luego de un reporte de robo en una casa habitación de Tepeji del Río.

Las víctimas alertaron a las autoridades sobre el delito en el fraccionamiento Amanali de Tepeji, esto el pasado miércoles 7 de julio.

Tras el reporte, los agentes implementaron un dispositivo de seguridad en la zona y lograron el aseguramiento de tres personas del género masculino.

Lee más en LSR Hidalgo: Hidalgo rebasa los 40 mil contagios de covid-19; hay 391 casos activos

Los detenidos fueron identificados como G. H. M, de 24 años de edad, con domicilio en Tianguistengo La Romera; D. A. M., de 28 años, de la colonia Tlaxinaxalpan; y G. F. A., de 26 años, originario de Tula de Allende.

Los tres presuntos rateros fueron trasladados y puestos a disposición de Ministerio Público con sede en Tula de Allende, donde se inició una carpeta de investigación por asalto agravado y robo.

Las autoridades invitaron a las denunciar para darle seguimiento a los casos, esto para que no salgan en lo inmediato. "La falta de cultura de la denuncia hace que los derechos humanos de los delincuentes no sean violentados y no hay manera de que permanezcan encerrados".

emh