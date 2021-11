Tras 8 horas, comerciantes levantan bloqueo de la carretera México-Pachuca

ZAPOTLÁN.- La mañana de este domingo, comerciantes de Zapotlán bloquearon la carretera México-Pachuca para exigir que el ayuntamiento no reubique el tianguis municipal. El bloqueo ya fue levantado tras ocho horas de manifestación.

Durante las primeras horas de luz de este domingo más de 100 personas se reunieron en la carretera federal, a la altura del C5i, y se manifestaron en el carril con dirección a la Ciudad de México.

Los manifestantes refirieron ser comerciantes de Acayuca, quienes buscan visibilizar una problemática con la Presidencia Municipal de Zapotlán, ya que el alcalde cambió de lugar el tianguis que se instala en la demarcación.

Sin embargo, los vendedores aseguran que el lugar a donde los quieren mover es insuficiente, por lo que exigen quedarse en el lugar donde actualmente realizar su comercio.

Lee más en LSR Hidalgo: ¿Quieres trabajar en el INE? Puedes ser parte del próximo proceso electoral

El grupo de manifestantes escribieron algunos letreros en los que se lee: "Hugo Álvarez no sirve como alcalde", "No sabes dirigir el municipio", "Somos comerciantes, no delincuentes", entre otras.

El tráfico vial fue liberado cada 10 minutos por los manifestantes, pero generó tráfico en la zona, por lo que recomendaron conducir con precaución o evitar la zona.

Los comerciantes amagaron con mantener el bloqueo hasta que autoridades del Gobierno estatal de Hidalgo y del ayuntamiento de Zapotlán los atiendan.

Tras más de 8 horas de bloqueo, los inconformes liberaron la autopista federal. Hasta el momento se desconoce si fueron atendidos por las autoridades.

En #Hidalgo se registra #VialidadLibre en ambos sentidos tras retiro de habitantes, aproximadamente en el km 075+000 carretera (1730) México-Pachuca, tramo Tizayuca-Pachuca, dirección CDMX. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 14, 2021









emh