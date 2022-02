Tras 2 años, Mari conoció su escuela, pide "que no tengan miedo de ir a clases"

PACHUCA.- María se levanta temprano, prepara su desayuno y se pone un moño verde antes de subir al auto de su mamá que la dejará en su escuela. Antes de acceder al plantel cumple un protocolo de higiene para prevenir el contagio de covid-19; aunque ella toma clases presenciales, en Hidalgo aún faltan escuelas por abrir y la situación no es la misma para todos.

Después de casi dos años en modalidad a distancia, finalmente abrió la escuela donde Mari cursa la primaria.

Con su moño verde y una charola de pastelitos, acude al Instituto Cedrus, la entrada está vigilada por el personal educativo, ingresa por un área marcada, unos metros antes de la puerta hay un lavabo, asea sus manos hasta los codos, unta jabón, gel antibacterial y luego pasa por el túnel sanitizante. Después, le miden la temperatura.

María Rubio, mamá de Mari, cuida que la pequeña consuma alimentos saludables y que tenga actividad física.

En una breve charla antes de entrar a la escuela, la niña dice que volver a la escuela es algo que ya esperaba.

Al principio sus propios profesores no la reconocieron, y es que el cubrebocas esconde los rostros de todos; sin embargo, asegura que es fácil tenerlo puesto y respetar el protocolo que dispuso la institución para evitar contagios.

La semana pasada tuvo que ausentarse de la escuela un par de días, ya que uno de sus compañeros convivió con un caso positivo de covid, este lunes se reincorporó a clases con mucha emoción porque además podía compartir el día de la amistad con sus amigos.

Emocionada baja del auto y corre a la entrada

-¿Algo que quieras decir?

Que no tengan miedo..."

Su madre, renunció a su trabajo al inicio de la pandemia para atender a su hija, y es que la escuela virtual se volvió una demanda doble, a la par decidieron cambiarse de casa, para que la pequeña tuviera aun jardín seguro donde jugar.

La pandemia la han vivido con salidas ocasionales al bosque y lugares abiertos, en la medida de lo posible.

La madre de la niña indica que es consciente del riesgo que representa el ir a la escuela, pero la pequeña atiende las medidas de mitigación que recomiendan científicos y las autoridades sanitarias de todos los países. Pese a que sabe que hay posibilidad de contagio, explica que es seguro y sobre todo, necesario, ya que la escuela virtual no funciona igual para los menores.

En entrevista posterior al ingreso a clases, detalló que su hija, incluso tuvo un episodio que afectó su salud ante la ansiedad que le provocaron los anuncios constantes del regreso presencial sin que se llevara a cabo.

Ella es parte del grupo de padres de familia en Hidalgo que exige el regreso a clases para todos los niveles educativos.

A mí me pueden decir, pues ya regresaron, pero no se trata de solo unos cuantos, todos deben tener la oportunidad, y quien no quiere volver, bueno, pues que no vuelva, pero que no decida por todos".

Explicó que para los padres de familia que tienen a sus hijos en escuela pública, la realidad es diferente ya que tienen trabajo u horarios laborales que no les permiten acudir a gestiones, o manifestaciones que presionen para abrir las escuelas.

No es algo que deba venir desde abajo, hay funcionarios, y no hay un documento que diga que ya pueden regresar a la escuela, ellos son del gobierno, la decisión y la orden debe venir de ellos".

Agregó que incluso hay otros padres y madres de familia que infunden miedo para que los pequeños no vayan a las escuelas, indicó que es respetable su postura, pero no es compartida por todos.

En ese mismo sentido, expresó que algunas decisiones del gobierno estatal han sido incongruentes ya que las autoridades abren centros recreativos para sostener la economía y dejan las escuelas para el final, cuando se ha demostrado que los casos no reflejan un incremento en la curva epidemiológica, declaró la entrevistada.

El grupo de padres y madres organizados siguen en busca que las escuelas estén abiertas en todos los niveles, ya que las oportunidades deben estar en garantía para toda la población.

En este escenario está Rodrigo, él no conoce la escuela, sus primeros años de kínder los ha pasado en casa. Su madre Cecilia narró que para ellos la fecha tentativa de apertura, en Paseos de Chavarría, es el próximo 28 de febrero, pero no es seguro.

El menor no ha estado en un salón de clases, tiene dificultades para poner atención y su madre dice en ocasiones sus profesores no pueden resolver las dudas que él tiene, ni mantener su interés.

Sí tengo miedo, a mis papás les dio y no quiero volver a pasar por lo mismo, pero tampoco quiero que mi hijo crezca pensando que no puede ser libre de salir y menos sin escuela".

Ellos no tienen fecha para reactivar actividades, la entrevista explicó que en el preescolar varios padres se han sumado a hacer faenas de limpieza pero, la escuela no ha respondido.

Todos dicen que es porque ya no los soportamos... no tienen idea de lo que están pasando los niños, no sé cómo se atreven a hablar".





Fotografías de Sonia Rueda





