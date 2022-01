Trailero que mató a Nohemí Haydee pasará 31 años en prisión

PACHUCA.- La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) informó que el tribunal de enjuiciamiento sentenció a 31 años 3 meses de prisión a Jesús Israel Valdovinos Banquel por el feminicidio de Noemí Haydee Hernández Sánchez.

Aunque la sentencia fue dada a conocer hoy por la PGJH, el caso se resolvió desde el 13 de diciembre de 2021, de acuerdo con información publicada por la activista Frida Guerrera.

Noemí Haydee Hernández Sánchez,tenÍa 19 años de edad.El 24/08/19 fue encontrará asesinada. En #Hidalg. El día 13/12/2021. Jesús Israel Valdovinos Blanquel. Fue sentenciado a 31 años por el feminicidio de #Noemí porque ellas son @VocesDLAusencia #NiUnaMás pic.twitter.com/uyPTae1h6a — FridaGuerrera #NiUnaMás (@Fridaguerrera) December 15, 2021

Jesús Israel Valdovinos fue detenido 10 meses 7 días después de que el cuerpo de Noemí fue hallado debajo de un puente vehicular del Arco Norte, a la altura de Tolcayuca, municipio de Hidalgo.

Ana, la mamá de la joven de 19 años de edad, en repetidas ocasiones advirtió a las autoridades de Hidalgo que el hombre estaba involucrado en el feminicidio de Noemí.

Les pido a las autoridades que abran los ojos y que se pongan a trabajar, en mí no está la venganza, está la justicia y que esto que le pasó a mi hija no le pase a alguien más", fue una de las declaraciones de Ana después de que pasaron tres meses del feminicidio de su hija y el presunto responsable no había sido detenido.

El 23 de agosto la joven desapareció. Al salir de su trabajo, ubicado en Tizayuca, se dirigía a tomar un curso de inglés a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero no llegó.





El 27 de agosto el cuerpo de Nohemí fue hallado debajo de un puente vehicular, estaba atado y tenía signos de estrangulamiento.

El 31 de agosto se llevó a cabo una marcha en Tizayuca para exigir el esclarecimiento del feminicidio.

Tres meses después, Ana, la mamá de Noemí, declaró que un sujeto hostigaba a la joven por medio de redes sociales. La conoció cuando fue su empleada, es padre de una de sus amigas y manejaba un tráiler.

Pese a las pistas que ofreció la madre de familia, el sujeto fue detenido hasta el 3 de julio de 2020. Para el 16 de julio Jesús Israel fue vinculado a proceso.

Este día la Procuraduría de Hidalgo informó que personal de la División científica y de la División de investigación llevaron a cabo las investigaciones que sirvieron para establecer la probable responsabilidad del imputado.

Al concluir la investigación complementaria, la Fiscalía de delitos de género y trata de personas, obtuvo de un tribunal de enjuiciamiento la sentencia condenatoria de 31 años y tres meses de prisión.

Al sentenciado se le estableció una multa conforme a las unidades de medida y actualización, así como también se le impuso un pago por concepto de la reparación del daño.

