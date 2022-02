"Trabajé con covid, sino me quedaba sin dinero": maestro de escuela privada

PACHUCA.- Las condiciones laborales de las escuelas son diferentes para todos, a Federico le ha tocado enfrentar un recorte de su sueldo, gastos extraordinarios de herramientas de trabajo y más recientemente contagiarse de covid, sin seguridad social, ni contrato fijo, así trabaja.

Federico Sánchez se graduó como ingeniero industrial, siempre fue bueno para las matemáticas, así que empezar a dar clases le fue fácil, rápidamente adaptó un método con el que los alumnos se sintieron cómodos y con el que aprendían más rápido.

Durante sus primeros años de trabajo concluyó la maestría para tener un grado más alto y que pudiera ganar más; sin embargo, no ha llegado su aumento.

Si te enoja, saber que estás en un lugar en el que no vas a crecer más de donde estás. Tengo una maestría, pero en la escuela en la que trabajo en algunos semestres ni siquiera tengo contrato fijo. Y para iniciar este semestre tengo menos horas y voy presencial".

Actualmente trabaja en dos escuelas particulares de Pachuca, en ninguna tiene derecho a servicios de salud, seguridad social u otra prestación distinta a la de su salario, en ambos trabajos si no cubre las horas, le descuentan de su pago.

Cuando no había pandemia me enfermé de los pulmones y vías respiratorias, obviamente no podía hablar, hubo un día que les dije que me retiraría por mi enfermedad para ir al médico, obviamente de esos del Doctor Simi, me dijeron que sí, que me cuidara, que comprendían, pero en el pago me descontaron todo el día".

Al inicio de la segunda mitad del ciclo escolar, en enero de este año, luego de la primera semana de estar en clases, tanto presenciales como virtuales, presentó síntomas de covid, se hizo la prueba de antígenos y su resultado fue positivo.

Dolor de garganta, malestar en el cuerpo, fiebre y cansancio extremo fueron algunos de los síntomas que tuvo. Trabajó enfermo a distancia, si no trabajaba, no le pagarían.

Peor es que terminara enfermo sin dinero, trabajé dos días con los síntomas a full, el viernes terminé y me tiré en la cama y ya no me levante, descansé el fin de semana y el lunes de nuevo a dar clases. Claro que les dije y al final me dijeron: Gracias por su apoyo maestro".

Consideró que las autoridades han minimizado los contagios de los profesores, ya que, aunque no todos son por brote escolar, si merma el desempeño que pueden tener en las clases.

Sí es necesario volver a clases, es indiscutible, pero también es necesario que corrijan el mal manejo de nuestras condiciones de trabajo".

Ahora mismo, él se plantea una renuncia a una de las escuelas, anteriormente era la que le daba mayor ingreso, pero para el inicio de curso le han pedido que se traslade a presencial, y disponga de un equipo (celular o tableta) para que mientras da la clase presencial a una mitad de grupo, la otra lo escuche vía remota.

De ganar 13 mil pesos, menos impuestos, ahora ganará poco menos de 5 mil pesos al mes, a esto le debe restar los gastos de pasajes, comida y conectividad que deberán correr por su cuenta.

¿Quién se queda a trabajar por 5 mil pesos, con riesgo de enfermar a su familia y con esas condiciones laborales? Escuché que dijeron que nos acercáramos a nuestra unidad de derechohabiencia si presentábamos síntomas... ¿Cuál? si ni seguro tenemos, Es más, a veces ni contrato firmamos".

Para él, es necesario que cambien las condiciones de trabajo, recordó que el primer año de pandemia, en por lo menos cinco meses, las escuelas redujeron su sueldo a la mitad, ya que trabajaba desde casa.

En Hidalgo suman 535 maestros contagiados de covid-19, informó Arsenio Torres Delgado, subdelegado del ISSSTE en Hidalgo, durante una conferencia de prensa donde se anunció la aplicación del refuerzo de la vacuna al personal de educación y administrativo de las escuelas.

El 36 por ciento, que equivale a 192 personas, requirieron hospitalización en algún grado. Detalló que las complicaciones derivaron de comorbilidades como sobrepeso, hipertensión o diabetes.

La Secretaría de Educación ha reiterado que en las escuelas no hay brotes registrados y los contagios han sido por actividades fuera de estos espacios.





