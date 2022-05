Trabajadores de refinería de Tula protestan en CDMX

CDMX.- Miembros de la sección 35 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en Tula de Allende acudieron a la Ciudad de México para exigir el cumplimiento de mejoras laborales.

Tales como amparos médicos, vacaciones y equipo de seguridad que acusaron tienen meses sin recibir no solo en Hidalgo, sino en las diversas secciones del país, por lo que a las acciones de inconformidad en la alcaldía Miguel Hidalgo se sumaron otros trabajadores.

Además, demandaron la intervención del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para el desbloqueo de plazas laborales y respeto al contrato colectivo de trabajo, asentaron, e incluso pusieron lonas.

El contingente arribó a la torre ejecutiva de Petróleos Mexicanos (Pemex) y está encabezado por el secretario general de la sección 35 del STPRM Rigoberto Ramírez Sánchez; asimismo, en su mayoría los manifestantes vistieron con su uniforme de trabajo.

YA HAY MESA DE DIÁLOGO

Tras varias horas de manifestación, a la torre de Pemex entró un contingente de cinco personas para reunirse con autoridades; sin embrago, eran registradas afectaciones en la avenida Marina Nacional.

REFINERÍA TULA SE CAE; GERENTE RESPONSABILIZA A CUÑADO DEL HERMANO DE AMLO

Felipe Alberto Careaga Campos, gerente de la refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, señaló al director de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) Marcos Manuel Herrería Alamina de prácticamente ser el responsable de las deficiencias del complejo.

Y es que el funcionario fue captado en video a finales de abril mientras sostenía una reunión a puerta cerrada con sindicalizados que anteriormente habían protestado y parado actividad porque reclamaban uniformes y desbloqueo de plazas y ante ellos les expresó que dicha persona los bloqueó, dejó sin personal y además ser advenedizo y sin experiencia.

"Yo lo que les pido muchachos es que cerremos la pinza; yo estoy reclamando que a mí me falta la gente, y no para que me hagan trabajos para mí, porque la refinería se está cayendo: no hay preventivo (mantenimiento), no hay predictivos, no podemos atender los correctivos", expresó Careaga Campos.

