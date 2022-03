Torre de posgrados Gerardo Sosa: rascacielos de la opacidad y polémica

PACHUCA.- Un rascacielos de 15 niveles cuya construcción requirió alrededor de 850 millones de pesos, y que será equipado con laboratorios tecnológicos, 50 aulas con pizarrones electrónicos, estacionamiento subterráneo de 200 cajones, laboratorios y tecnologías para telepresencia, es la Torre de Posgrado que llevará el nombre de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la UAEH, actualmente en prisión domiciliaria por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Pese a la inversión, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) declaró confidenciales los pormenores de los contratos con el argumento de que el origen de los recursos es privado, autogenerados por la casa de estudios.

El 6 de julio de 2018, la Comisión Gasto Financiamiento de la institución falló a favor de la empresa Trena SA de CV en el concurso UAEH-LPNO-N2-2018 para la ejecución de los trabajos en 565 días naturales.





La constructora tiene sede en Guadalajara y pertenece a Grupo Varo, según su página de internet. Señala que cuenta con experiencia en la edificación de pasos a desnivel, puentes, fraccionamientos, tiendas comerciales y redes de fibra óptica.

Entre otros proyectos, la firma recibió 159.6 millones de pesos por la construcción del centro cultural y de convenciones segunda etapa en la ciudad de Oaxaca, con el contrato No.-FIDELO/OBRA/008/2014, así como 359.2 millones de pesos por la remodelación del Auditorio Siglo XXI en Puebla, derivado de la licitación SFA-OP-LPN-2014-037.

INFORMACIÓN SECRETA

En octubre de 2019, el rector Adolfo Pontigo Loyola informó que la obra requirió 500 millones de pesos en infraestructura y una cantidad similar estaba contemplada para el equipamiento. El 4 de marzo pasado, tras rendir su Quinto Informe, externó que acumula una inversión de 850 millones de pesos, que incluyen equipamiento de la planta baja y el quinto piso.

En tres solicitudes de información hechas por ciudadanos se requieren el número y nombre de las empresas que participaron en el concurso público, los datos de sus representantes legales, propuestas técnicas de cada una, el monto específico destinado con adecuaciones presupuestales, así como la posible participación de una inmobiliaria vinculada con el exdiputado Raymundo Lazcano.

Sin embargo, la institución refiere que el recurso no es público y no se rige por la Ley de Transparencia, además de que el contrato está amparado con una cláusula de confidencialidad. El año pasado, la UAEH desclasificó el monto como confidencial y le otorgó la categoría de reservado.

Pontigo sostuvo que la universidad ha desarrollado los proyectos de esta magnitud en el marco de la legalidad.

"Nosotros hemos trabajado apegados a derecho, todo a lo que estemos obligados lo vamos a cumplir, aquello a lo que nos quieran obligar sin tener razón, no lo vamos a permitir", declaró Pontigo Loyola sobre las reservas.

QUE SE LLAME TORRE "SOSA NOSTRA"

Durante el informe, el titular de la UAEH dio a conocer que el inmueble llevará el nombre de Gerardo Sosa Castelán.

El exrector fue recluido desde el 31 de agosto de 2020 en el penal del Altiplano, acusado del presunto delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos, mediante la triangulación de recursos provenientes de la institución entregada a empresas fantasma y que terminaba en cuentas de familiares, según la causa penal 263/2020.

El 3 de febrero pasado, su defensa consiguió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria con un brazalete electrónico, para cuidar su estado de salud.

Al respecto, Pontigo mencionó que no existe una sentencia ni motivo para que el Consejo Universitario aplazara la decisión para nombrar al inmueble, en reconocimiento a la trayectoria del extitular del Patronato que, dijo, es "innegable".

Fotografía de Pachuca Brilla

"Algo que yo nunca voy a hacer es no reconocer a quienes han sido rectores, no ha habido un informe donde yo no reconozca a ninguno de los 10 rectores que han estado antes que yo. Y si alguno de nosotros, incluyendo tu servidor, estuviera inmerso en un problema legal, pues primero que se compruebe, eso no tiene por qué detener el reconocimiento a una persona", externó.

Luego del anuncio, el periodista y escritor Arturo Rivera Flores sugirió en redes otro nombre para el inmueble, que calificó como una "mancha" para la institución.

"Pensé: si el rector impone, es justo que la comunidad universitaria disponga; por ello, lanzo una propuesta que define mejor al personaje homenajeado: Torre Sosa Nostra", externó.

Flores enfrentó una demanda por parte del exdiputado durante 15 años, por la publicación del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludido en Hidalgo, el cual describe el perfil de Sosa desde sus inicios como líder estudiantil en 1977 en la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) –señalada por saqueos, robos y secuestros–, su ascenso como rector en 1991, cargo que dejaría siete años después para ocupar el Patronato, y la relación con los gobiernos en turno.

Desde sus posiciones, refiere, obtuvo beneficios políticos como cuotas en el Sindicato del Poder Ejecutivo sin ser burócrata o las postulaciones en municipios por el PRI, partido por el cual buscó la candidatura a gobernador, sin éxito.

Por "daño moral", debido a la publicación, Sosa Castelán pretendía una reparación de 16 millones de pesos; sin embargo, en la sentencia emitida en diciembre de 2019 se ordenó la compensación de 739 mil 39 pesos, reveló Rivera en febrero de 2020, durante la Semana del Periodismo.

En ese entonces, el autor hizo un balance sobre el político, que buscaba acumular poder con posiciones en las postulaciones de Morena a las alcaldías, luego de haber obtenido diez posiciones de mayoría en el Congreso de Hidalgo en 2018, pero al mismo tiempo era investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que congeló cuentas bancarias al extitular del Patronato y 224 a la UAEH por 151 millones de dólares, por presunto lavado.

Después de la inauguración del Sistema Universitario de Medios Autónomos (SUMA), el 12 de enero, Pontigo informó que la casa de estudios ganó dos amparos y la liberación de tres cuentas, por lo que está pendiente el desbloqueo sólo de tres más.

Según las autoridades universitarias, las cuentas permanecían en fondos de inversión y fueron congeladas sin notificación previa.

GASTO PARCIAL

Sobre las adquisiciones adicionales a su funcionamiento la UAEH reveló erogaciones por cerca de 30 millones de pesos, según la información disponible en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot).

Niza, Alta Tecnología en Comunicación Visual SA de CV obtuvo dos contratos –no disponibles– por materiales e instalación de cableado en telecomunicaciones y cableado multimedia, financiados con ingresos propios.

Recibió 16 millones 970 mil 16.55 pesos en cuatro montos, un millón 6 mil 337.32 pesos, 3 millones 9 mil 640.72, 3 millones 250 mil 642.67 y 9 millones 703 mil 395.84, por el contrato según el contrato DGJ/ADJDIR/29-2020.

Además, por la asesoría para el diseño de la infraestructura de cableado la firma obtuvo 4 millones 93 mil 265 pesos en el servicio DGJ/ADJDIR/28-2020.

Para colocar cableado en telecomunicación, la UAEH registra dos erogaciones por un total de 10 millones 908 mil 481.06 pesos a la empresa Int Intelligence and Telecom Technologies Mexico SA de CV, como parte del convenio DGJ/ADJDIR/27-2020.

Asimismo, "eficientar el proceso de control de asistencia del personal que labora en ese edificio", adquirió con Soluciones Netkey Advante SA de CV un lector de huella digital marca Ingressio, modelo digital persona, un no-break marca Cyberpower modelo y un lector biométrico de reconocimiento facial marca HIKVISION modelo DS-K1T671M, de 39 mil 946 pesos este último.

Erogó de recursos estatales por 70 mil 992 en adquisición de bienes muebles para el desarrollo de las actividades académicas-administrativas de la Torre de Posgrado. De la misma fuente de financiamiento colocó 35.63 metros cuadrados de mica esmerilada de 3mm sobre cristal.

EDIFICIO HOMENAJE ALBERGARÁ 6 MIL ESTUDIANTES

En noviembre, la UAEH arrancó actividades en la torre, con clases magistrales para los estudiantes de posgrados, quienes son llevados para recorrer el inmueble. En diciembre se inició el traslado de las oficinas de Administración Escolar. El piso 15 será ocupado por el Honorable Consejo Universitario.

Según las proyecciones de la casa de estudios, en el corto plazo 2 mil alumnos harán uso de las instalaciones, a mediano se admitirá a 4 mil, y a largo plazo se alcanzará el número de 6 mil estudiantes que cursarán 61 programas de maestría, doctorado y especialidad en el edificio nombrado como el exrector.





Fotografías de la UAEH

sjl