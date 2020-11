Todos los países deben acceder a la ciencia: Fayad en seminario de OEA

PACHUCA.- El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, declaró que "todos los países deben tener acceso a la ciencia" durante la segunda edición del "Seminario Internacional para la Prospectiva de las Tecnologías Emergentes en América", actividad convocada por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La ciencia es universal y todos los países deben tener acceso a ella, a través de infraestructura y diplomacia científica", precisó el mandatario hidalguense.

En Hidalgo hay dos componentes para el abordaje de las soluciones a la problemática actual: el primero el relativo al campo científico-tecnológico y la diplomacia científica, misma que favorece la colaboración nacional e internacional, dijo Fayad.

Asimismo, el gobernador expuso los avances significativos en materia de solicitudes de patente e innovación tecnológica; así como la participación en el primer "Congreso de integración de mujeres indígenas en proyectos de emprendimiento social para el desarrollo regional".

El debate sobre prospectiva y tecnologías promotoras del desarrollo resonará a través de las tecnologías transformadoras expuestas a lo largo de muchas generaciones más, porque el conocimiento debe forjar nuestro futuro", puntualizó Omar Fayad.

Tras el surgimiento de la emergencia sanitaria por covid-19 es esencial darse cuenta de que la información y las herramientas que la ciencia provee, serán esenciales en la toma de decisiones que conformarán las nuevas agendas de los países, aseguró la Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la OEA, Kim Osborne.

La embajadora de la Misión Permanente de México ante la OEA, Luz Elena Baños Rivas, destacó al proceso de Sincrotrón Mexicano como un ejemplo de liderazgo científico regional de la nación, al ser el primero en un país de habla hispana del hemisferio, pero también por su interés de hacer un aporte internacional, pues servirá como espacio de diálogo en el campo científico y tecnológico.

Bajo el lema "Descubre las Américas a través de su futuro y la tecnología" se llevó a cabo de manera virtual la segunda edición del "Seminario Internacional para la Prospectiva de las Tecnologías Emergentes en América".

El objetivo del seminario fue fortalecer el programa regional sobre prospectiva tecnológica a través de un espacio de convivencia e interlocución entre la sociedad e instituciones dentro de los países que conforman la OEA.

El webinar es el preámbulo para la realización de un foro presencial en 2021 para continuar con el desarrollo de tres temáticas emergentes promotoras del desarrollo: Prospectiva, Sincrotrón y Trabajos del futuro, cada una desde el enfoque sobre las oportunidades y problemáticas regionales de las Américas.

Por su parte, Andrew Curry, director of Futures at The School of International Futures SOIF (Principal escuela de Prospectiva en Reino Unido), dictó la ponencia "Nueva realidad: la tecnología para la transformación de las Américas".

A través de este espacio se continuará la creación de redes regionales de actores que prospecten el desarrollo y crecimiento basado en el conocimiento y el uso de las 10 tecnologías promotoras del desarrollo, como son: Internet de las cosas, Blockchain, Inteligencia artificial, Realidad virtual y realidad aumentada, Computación cuántica, Materiales nanoestructurados, Biología sintética, Big Data, Ingeniería biomédica; así como Nanosatélites y robótica espacial.

