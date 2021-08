Todos atacamos y todos defendemos: Franco Jara

Franco Jara, delantero de los Tuzos del Pachuca, repartió culpas por la derrota del Pachuca ante el club León, en partido correspondiente a la Jornada 1 del torneo Apertura 2019 de la Liga Mexicana de Futbol.

Lee también en LSR Hidalgo: Pachuca vs León tuvieron inicio emocionante. Mira lo mejor del partido

La responsabilidad es de todos desde el arquero hasta el delantero. Tenemos que ser más sólidos, más seguros; cuando un equipo es seguro y mantiene el arco en cero, las oportunidades de gol siempre se crean”, dijo en conferencia de prensa.

Franco Jara anotó el gol de la honra para los Tuzos y que dejó el marcador 3-1 en contra. “Hubiera preferido no anotar y que ganemos”, aseguró que siempre antepondrá al equipo a sus logros personales.

El equipo está por sobre todas las cosas. Hay que lograr primero los objetivos propuestos, las oportunidades de gol siempre llegan, pero uno tiene que ayudar al equipo y después ver por lo personal”.

ANTE VERACRUZ, SERÁ FÁCIL

Pachuca quiere ser campeón, y para ello necesita sumar puntos, mismos que ya dejaron escapar en la jornada uno. Pero Jara no se desanima y en la segunda jornada del torneo, cuando enfrenten al Veracruz ve la oportunidad perfecta para salir con los tres puntos.

Si estamos bien y hacemos lo que realmente sabemos va a ser un poco más fácil por la calidad de jugadores que tenemos; pero siempre respetando al rival y que sea un lindo espectáculo para quedarnos con los tres puntos”.

Aceptó que le ha costado adaptarse al nuevo sistema del técnico Martín Palermo, así como a los nuevos jugadores; sin embargo, enfatizó que son situaciones que los jugadores viven torneo tras torneo y deben sobreponerse y trabajar a cien para lograr el funcionamiento del equipo.

Finalmente, deseo lo mejor para los refuerzos y se dijo “disponible para ayudarlos, entendernos en la cancha y ojalá que puedan lograr títulos en este club y demostrar que están para grandes cosas”.

SUEÑA MORA CON LEVANTAR EL TÍTULO

El canterano blanquiazul Víctor Mora vio sus primeros minutos en primera división en el arranque del Apertura 2019 y buscará mantenerse entre las preferencias del técnico Martín Palermo.

Muy nervioso por el debut, pero los compañeros me apoyaron, me sentí muy bien, sentí que aporte al equipo. Y ahora a seguir trabajando para afianzarme en el 11 titular, poner mi granito de arena, entrar a ligiuilla y ser campeones”, dijo.

Conocedor de la dura competencia interna, Víctor Mora no va a bajar la guardia y ve buena oportunidad de generar minutos tanto en liga como en el torneo de copa.

Cada uno compite por su puesto y hay que dar todo por el equipo. Creo afronté (ante León) las cosas de buena manera”.

Mora disputó 74 minutos en su primer encuentro en el máximo circuito, con un par de disparos a gol, así como aportes a la ofensiva.

El tuzo inició su proceso en la institución blanquiazul desde la sub 13, pasando por la sub 15, sub 17 y sub 20, hasta llegar al primer equipo.

Los Tuzos del Pachuca enfrentan al Veracruz el viernes 26 a las 21:00 horas en el estadio Luis Pirata Fuente, partido de la Jornada 2 del Apertura 2019 de la Liga MX.

El martes 30 visitan al Atlas a las 21:00 horas, pero en duelo correspondiente a la Copa MX.













jgp