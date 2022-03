Toca a comisión indagar supuesta aportación emecista a Menchaca

PACHUCA.- Pablo Arturo Gómez López, presidente del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano (MC), señaló que corresponde a la Comisión Operativa Estatal del partido indagar y sancionar en caso de que uno de sus militantes haya realizado aportaciones a la precampaña de Julio Menchaca Salazar.

El reporte de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) da cuenta de que el aspirante morenista recibió 44 mil 362 pesos de donaciones de ocho personas, entre estás Omar Arturo Islas Calderón, quien otorgó 3 mil pesos, sin embargo, el consejero manifestó que primero deben hacerse los deslindes.

"No tengo conocimiento de esa situación, no he visto yo, en lo personal, el reporte de los gastos de campaña de los otros dos candidatos. Desconozco el tema", explicó.

Según registros del organismo comicial local, este ha participado como candidato en la planilla de MC a la alcaldía de Pachuca en 2020 y como suplente por una diputación en 2021.

Por el nombre que me dan, forma parte de la Coordinadora Ciudadana Estatal, pero habría que ver si es la misma persona. Los estatutos son muy claros, para los simpatizantes, para los militantes, en caso de que infrinjan, y corresponderá a la Comisión Operativa Estatal desahogar este tema", señaló.

Independientemente de la verificación, el consejero señaló que Movimiento Ciudadano es un organismo "de puertas abiertas" y un espacio de participación para las personas. En Hidalgo, se ha observado que los individuos cambian sus preferencias y voluntad, con lo que ejercen su derecho de participar en cada proceso electoral, expuso.

El artículo 77 de los estatutos señala como causal de sanción hacer proselitismo en favor de otro partido y apoyar a un "candidato ajeno", que no haya sido postulado por la agrupación naranja.





sjl