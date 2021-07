Tlaxiaca tiene cinco meses para definir destino de residuos

No se han concretado pláticas de manera oficial, pero las pláticas se han encabezado desde el Ejecutivo estatal para que no se generen conflictos, que no genere afectaciones ambientales ni daños a la población, porque era una de las justificaciones que se dieron cuando se pretendió que ese tiradero estuviera en nuestro territorio –en los límites con Zapotlán–. Ya no tendríamos a dónde tirarla y acudir a un espacio más lejano doblaría el costo y eso no es viable para las finanzas del municipio".