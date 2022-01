Tlahuelilpan: Con 90% del cuerpo quemado, a sus 17 años Alan perdió las ganas de vivir

Mi hijo está en la depresión. Sigue yendo con psicólogos y la verdad no puede aceptar. Su vida, para él, está terminada. No pude andar en el sol... ya intentó quitarse la vida dos veces. Me pregunta: ´mamá, ¿por qué se murieron todos y yo no? Yo quiero estar muerto´, eso es desgarrador", expresa Rosalina quien para ganarse la vida trabaja de empleada en una tienda de ropa.