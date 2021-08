Tira SCJN reformas del Congreso de Hidalgo sobre postulación indígena

PACHUCA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Hidalgo por falta de consulta a las comunidades indígenas de la entidad.

El pleno consideró que en el respectivo proceso legislativo se violó el derecho humano a una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, establecido en el Convenio número 169, de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

El Poder Judicial señaló deficiencias como que no se respetó el plazo que debe haber entre la convocatoria a la consulta y la fecha de su realización; no hubo comunicación constante entre el Congreso local; la información relativa no fue oportunamente entregada; no se dio participación a todos los pueblos indígenas de la entidad; además de que no se dio intervención al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el correspondiente del estado.

Por tal motivo, el Pleno invalidó el Decreto por el que se reformó el Código Electoral del Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 9 de septiembre de 2019.

Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el partido político local Más por Hidalgo promovieron las acciones de inconstitucionalidad 108/2019 y 118/2019 para demandar la invalidez.

sjl