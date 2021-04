Tienes que pelearte por un medicamento; Beatriz, víctima del desabasto

Son actitudes de total agresión, se me va a los golpes, muerde, tiene una fuerza excesiva y a veces no la puedo controlar. Comienza mentar madres, hay rebeldía, no es cooperadora, no es la niña que siempre es. Cuando está estable le llamas la atención y dice: ´si ahorita lo hago´, pero cuando está en crisis no es ella, no reacciona de la misma manera".