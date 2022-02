Texcadhó busca obras, no disputa con alcaldía: representante indígena

La localidad de Taxadhó no puede acceder al agua de un manantial por supuesto adeudo del gobierno municipal. (Foto: Cortesía)

NICOLÁS FLORES.- Francisco Javier Ramírez Martínez, representante indígena de Texcadhó, aseguró que su función no es "pelearse" con el gobierno panista de Marcela Isidro García, sino gestionar obras para la localidad.

"Pedirles a nuestras autoridades municipales que tengan en claro que no vamos a tener un problema con ellos, incluso yo les dije que no me vieran como su enemigo, sino como un aliado para coadyuvar en los asuntos relacionados con mi comunidad".

El domingo pasado, el vocero rindió protesta al cargo, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) determinó en el juicio JDC-152/2021 la validez de su nombramiento con derecho a voz en el cabildo –pero sin voto ni salario–, ya que la constitución considera la elección del representante ante el ayuntamiento, como uno de los derechos con los cuales se respeta la libre autodeterminación de los pueblos.

El proceso legal comenzó el 5 de septiembre del año pasado, con su designación en la localidad, y debido a que no habían recibido apoyos en infraestructura pública, aseguró.

"Cada vez que nos vienen a proponer algún presupuesto o alguna obra, nos dicen que nos dan de más, cuando hace más de dos años que no nos dan nada, o nos dicen que están sacrificando a otras comunidades para darnos a nosotros, lo que no es cierto".

CONCESIÓN DE AGUA

Los ciudadanos de Texcadhó y la alcaldesa celebraron una audiencia pública el domingo, después de la toma de protesta, en la cual se pidió la revisión a un presunto adeudo de parte del ayuntamiento desde 2019 con la Comisión Nacional de Agua (Conagua) por el uso de manantiales, señaló.



Según el representante, la comunidad conformó un proyecto hídrico que requiere la prórroga de la concesión de los manantiales, pero no ha sido autorizado por la dependencia federal hasta que se cubra el saldo. El tema será abordado en la próxima sesión de cabildo a la que deberá ser convocado, externó.

También consultaron cómo será la reglamentación del presupuesto participativo y del representante comunitario.





