Terapia psicológica, castigo a adolescente acusado de violar a siete niños

PACHUCA.- El adolecente que presuntamente abusó sexualmente de siete infantes en Bocaja, comunidad de San Salvador, no podrá ser juzgado ya que al momento de los hechos tenía 13 años y diez meses de edad; la acción que determinaría la juez es mandarlo a terapias psicológicas.

Así lo informaron habitantes de dicha comunidad, quienes este día se manifestaron afuera del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de Pachuca, donde se llevó a cabo una audiencia, de uno de los siete casos.

La juez que lleva el caso ha dicho que no puede procesar a un niño de 13 años, porque las leyes de Hidalgo no lo permiten. Se puede (procesar) a partir de los 14 años de edad, y lo único que podría hacer la juez es mandarlo a terapias psicológicas".

Las violaciones contra los siete niños de entre 4 y 10 años de edad, presuntamente, se cometieron en diciembre de 2020. El adolescente con engaños y amenazas habría consumado los delitos.

Con pancartas como "las niñas y niños no se tocan, no se violan", "somos unos niños y nuestro deber es jugar. Tu no nos debes tocar", "una sola vez basta para matar la inocencia de un niño" y "basta de abuso sexual a la infancia" se manifestaron afuera del juzgado, ubicado en el bulevar Minero, frente a la preparatoria 3, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

CAMBIAR LAS LEYES

Ante tal situación, los habitantes buscarán a diputados locales para que hagan cambios al Código Penal de Hidalgo, para que se reduzca de 14 a 13 años, la edad para juzgar a un menor cuando se trate de abuso sexual.

Vamos a pedir que se cambien las leyes, que tome en cuenta que hay niños que de cierta edad están haciendo daño. Se va a tener una audiencia para que se plantee la necesidad de este cambio en la legislación, esto no puede pasar desapercibido, es una injusticia muy grande".

Los habitantes informaron que en julio se cerrará el primero de los siete casos, por lo que harán una manifestación más grande.

El hecho de que el jovencito ande en la calle, no quiere decir que esté libre de culpa, él hizo las cosas y están diciendo que se irá sin antecedentes y no puede andar un jovencito sin un antecedente de lo que hizo... los niños abusados están tristes y con un daño terrible".





Fotografías de José Antonio Alcaraz





sjl