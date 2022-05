TEPJF determina que Viggiano no cayó en actos anticipados de campaña

PACHUCA.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó la sentencia del organismo local que acreditó actos anticipados de campaña de Carolina Viggiano Austria, candidata de la coalición Va por Hidalgo a la gubernatura; además, confirmó la sanción a Marco Antonio Mendoza Bustamante, su coordinador de campaña, por violar los principios de neutralidad y equidad en la contienda.

El 8 de abril, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) amonestó de manera pública a la aspirante y al PAN por culpa in vigilando, ya que cuatro lonas permanecieron colgadas en espacios públicos de Huejutla de Reyes hasta el 22 de marzo, después de que concluyó el periodo de precampaña el 10 de febrero, según la resolución del procedimiento especial sancionador 35/2022.

Sin embargo, la actora y el blanquiazul controvirtieron la sentencia en la siguiente instancia, –con los juicios electorales 64 y 78–, la cual calificó por una parte infundados los señalamientos, ya que la normativa hidalguense prevé sanciones por la falta de retiro de la propaganda.

No obstante, modificó la sentencia porque la publicidad no trascendió al resto del estado y su permanencia no constituye "automáticamente" un posicionamiento anticipado de campaña, además de que no se acredita el elemento "subjetivo" en las mantas porque no hay un llamado expreso a votar.

CONFIRMAN SENTENCIA DE COORDINADOR

Por otra parte, los magistrados confirmaron la sentencia del recurso TEEH-PES-29/2022, en la que se determinó la violación de los principios de neutralidad y equidad en la contienda por parte de Marco Mendoza, coordinador de campaña de Viggiano y diputado federal. El ente dio vista al Congreso de la Unión para que imponga la sanción correspondiente.

Esto, porque el congresista no asistió a la sesión de la Comisión Permanente el 25 de abril, sino que participó en una conferencia de prensa de Va por Hidalgo, según los recursos SUP-JE-77/2022 y SUP-JE-81/2022 acumulado.

La Sala Superior consideró "insuficientes" sus argumentos para evidenciar que su asistencia al evento no implicó un descuido de su actividad parlamentaria ni mucho menos prueba que hizo todo lo posible para estar presente en el Poder Legislativo, ya sea de manera física o virtual.

En otro recurso Morena pretendía que se acreditaran actos anticipados de campaña, pero el tribunal declaró infundado el señalamiento.

ANALIZARÁN CASO DE OCHOA

El pleno también ordenó al Tribunal de Hidalgo analizar nuevamente espectaculares y publicaciones vinculadas con el exaspirante morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández, ya que no realizó una revisión exhaustiva, según el recurso SUP-JE-59/2022.

En el procedimiento de origen, el PAN señala presuntos actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y falta en el deber de cuidado por parte de Morena, durante el proceso de selección del candidato.





mai