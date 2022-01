Tengo síntomas de covid-19; ubica los módulos de atención respiratoria IMSS

PACHUCA.- Ante el incremento de contagios por la variante de covid-19, ómicron en Hidalgo, se habilitaron las Unidades Móviles con Módulos de Atención Respiratoria (MARSS) en ocho municipios de la entidad.

"Están diseñados para brindar atención médica especializada a pacientes que presenten síntomas respiratorios, así como fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca", señaló César Federico Vargas Villalobos, coordinador de Medicina Familiar de Primer Nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.

Las primeras en operar se encuentran en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 8, en Ciudad Sahagún y la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 18 en Tizayuca, y en la UMF No. 35 en Pachuca.

Este fin de semana se instalaran también Unidades Móviles MARSS en la UMF No. 16 en Actopan, UMF No. 31 en Zimapán, UMF No. 29 en Huichapan, la UMF No. 7 en Atotonilco de Tula y en la Subdelegación de Tula de Allende.

El horario de atención de los módulos móviles MARSS es de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Para recibir la atención, los derechohabientes deberán asistir con su protección personal, respetar la sana distancia mínima de 1.5 metros, usar correctamente el cubrebocas, toser o estornudar con la técnica de etiqueta y, si no es necesario, evitar ir acompañado.

Actualmente, en Hidalgo hay un total de 19 MARSS con 29 módulos, entre Módulos de Toma de Muestra, Consultorio y Cuarto para el cambio de Equipo de Protección Personal.

