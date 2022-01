"Tengo miedo y se me acumula el dolor"; activista agredida en Real del Monte

MINERAL DEL MONTE.- "El miedo que tengo es grande y se me ha acumulado el dolor, ya no sé cómo digerir esto", es el sentimiento de Lorena Rivera Garnica, protectora de animales quien el pasado sábado 8 de enero fue golpeada y detenida por funcionarios y policías de Mineral del Monte, durante una manifestación en la que exigía esclarecer la sustracción de su refugio de 13 perros.

Lorena, junto con su esposo Pedro Cortés Guerrero, son fundadores del Santuario Cuatro Patitas Un Corazón. Ambos fueron detenidos por agentes luego que un grupo de personas encabezadas por el alcalde de Mineral del Monte, Alejandro Sierra Tello, reventó la manifestación pacífica.

Lorena Rivera explicó que interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) por la actuación de las autoridades, y una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJH).

Lo que nos pasó el sábado no lo imaginábamos. Es triste, pues, en la manifestación había, en su mayoría, mujeres y menores de edad. Éramos pocas personas e íbamos pacíficamente, incluso, en manifestaciones pasadas (por envenenamiento de perros) que hemos hecho así siempre ha sido, y si no nos reciben las autoridades no vamos y pateamos las puertas, somos pacíficos. Estoy muy lastimada en mi labor, pues es mi misión de vida (ayudar a los animales)", dijo.

En lo personal, dijo, "se me hace injusto y siento mucho miedo, pues tengo acumulado el dolor de (haber perdido a) mis perros... esto que siento ya no sé cómo digerirlo. Es una emoción tras otra y otra y la mayoría son de tristeza y decepción ", añadió.

QUEDÓ INSCONSCIENTE

El día de la agresión Lorena hizo una transmisión en vivo desde la página de Facebook Cuatro Patitas Un Corazón; en ella denunciaba la detención de su esposo cuando sorpresivamente un grupo de policías la sometió de forma violenta, dejándola inconsciente.

Vean cómo tienen a mi esposo (Pedro Guerrero). Los comerciantes vinieron a atacar nuestra manifestación y están impidiendo nuestro libre derecho a manifestarse (sic), vean como tienen a mi esposo. Estamos luchando por el bienestar animal en este municipio y aquí están Aristeo (presunto comerciante), apoyando al presidente, vean que clase de realmontenses existen. Exijo justicia, vean...".

Estas fueron las últimas palabras que dijo Lorena Rivera en la transmisión en vivo luego de quedar inconsciente, debido a que los policías la sometieron con violencia. Sin embargo, la grabación continuó y quedó registrado un policía que se dirigía a la activista con insultos.

Hija de tu pinche madre, argüendera cabrona", son parte de las expresiones que quedaron documentadas en el video del celular de la activista.

EL ATAQUE FUE DIRECTO

Lorena Rivera manifestó que el ataque fue directo contra su esposo y ella. La activista se solidarizó con las demás personas que fueron agredidas, entre ellos, tres periodistas que cubrían la manifestación en la cabecera municipal, Real del Monte.

Hay dolor, impotencia y frustración de no saber dónde están nuestros 13 perros; precisamente, con mayor razón exiges la intervención de las autoridades para que localicen a mis pequeñitos que fueron robados el 31 de diciembre", expresó.

La activista también dijo sentir decepción de la gente de Mineral del Monte que participó en la represión, dijo que vio a personas que conoce desde pequeña.

En Real del Monte necesitamos una sociedad más empática con los animales... entre seres humanos debería ser más. Yo no estoy haciendo nada malo, creo que lo que buscamos es cambiar un poco el entorno e injusticia que viven los animales, en este caso, los perros", indicó.

UN RETRASO SALVÓ A NIÑOS DE LA AGRESIÓN

Lorena Rivera comentó que ese día una familia con cuatro niños tenía programado participar en la manifestación, pero se retrasaron.

Los pequeños habían realizado un mural con las imágenes de los 13 perros sustraídos del santuario.

Qué bueno que no llegaron, pues no les tocó ver la situación que vivimos y mucho menos se expusieron. Sentí bonito esa parte de ver que ellos mismos dibujaron los rostros de mis 13 perritos y vale la pena, pues se está sembrando esa semilla de cuidado, empatía y respeto a los animales desde la niñez", comentó.

Finalmente, la protectora de animales dijo soñar con un Mineral del Monte más empático con los animales, añadiendo que quizá "a nosotros nos toque la chamba dura, recibir los golpes, pero si se logra en algún momento este cometido, aunque yo ya no lo vea, habrá valido el esfuerzo", concluyó.





