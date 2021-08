"Tengo miedo de contagiarme, pero aquí estoy": Francisco estudia bachillerato

PACHUCA. – Francisco Javier Hernández tiene 16 años de edad y regresó a clases presenciales este 30 de agosto para cursar su último grado de bachillerato y aunque tiene temor de contagiarse de coronavirus, prefiere acudir a las aulas porque considera que su aprendizaje en casa no es el mismo.

Si tengo miedo de contagiarme, pero aquí estoy (...) nos tenemos que acostumbrar a esta pandemia, siempre y cuando sea con las medidas de sana distancia y todo eso para no enfermarnos y no contagiarnos".

El estudiante oriundo de la comunidad San Miguel Jacaleapa de Huasca de Ocampo se presentó a su Colegio de Bachilleres con cubrebocas y careta en el rostro, pues su plantel fue uno de los mil 263 localizados en 15 municipios de Hidalgo con bajo riesgo epidemiológico que fueron contemplados por la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo para el regreso presencial y voluntario al ciclo escolar 2021-2022.

A pesar de su miedo, Javier decidió regresar a su tercer y último curso escolar, pues relató que cuando estuvo a distancia las distracciones y ruido de su hogar disminuía su concentración para estudiar y poner atención en sus clases de 9 a 11 de la mañana.

Al igual que Javier, Sandra Ruíz Badillo eligió regresar a clases presenciales porque la joven, originaria de la comunidad San Gerónimo, consideró que el retorno a su escuela le ayudará a comprender sus clases.

Espero aprender mejor, estando en tu casa no puedes preguntar a los maestros cómo se realiza, a lo mejor sí, pero no te dan la misma explicación como si fuera de persona a persona, tras un teléfono es diferente".

Sin embargo, Sandra puntualizó que ingresar en el contexto de la contingencia sanitaria implicará adaptarse no solo a las nuevas medidas, sino a convivir con grupos reducidos de estudiantes.

"No estoy emocionada. Algunos compañeros se salieron, no aguantaron y se salieron y no los voy a ver. Éramos como 24 y nada más quedamos como 20. No va a ser lo mismo a como era antes de la pandemia porque es distinto, ahora te puedes contagiar, entonces va a tomar un tiempo para volver a retomar, nos vamos a tardar en acostumbrar otra vez".

MADRES DE FAMILIA PREOCUPADAS POR CONTAGIOS

En el primer día de clases presencial, María Teresa Hernández Ramírez, acompañó a su hijo Cristian Raúl de 14 años, quien ingresó al primer grado de bachillerato en Huasca.

Sus principales preocupaciones no son los contagios de covid-19 dentro de la escuela, sino en el transporte público que tendrá que abordar diariamente su hijo para llegar a su plantel.

"Nosotros los papás como quiera ya nos vacunamos, los maestros igual, pero ellos no. Yo si quería que regresara porque cualquier duda les preguntará a los maestros, no hay como estar presentes en clases, pero por la pandemia se preocupa uno, dijo Teresa.

Mientras que la madre de familia Verónica Badillo Salazar también coincidió en la incertidumbre por el regreso presencial, pero dijo que confía que su hija seguirá las medidas de limpieza para tratar de evitar los contagios.

Yo lo veo medio difícil, pero es que los niños en casa no entienden nada. Me preocupa algún contagio, estamos con la idea de que pueden contagiarse o no, uno nunca sabe, pero ya están grandes y deben adaptarse a lo que estamos viviendo".

(Fotos: Lorena Rosas)

