“Tengo la conciencia tranquila”, dice edil de vínculo a grupo criminal

ZIMAPÁN.- Luego de que fuera señalado por el gobierno de Hidalgo por supuestamente estar involucrado en la venta de narcóticos y brindar protección al grupo delictivo Los Hades, el alcalde de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, aseguró que coadyuvará con las autoridades en las investigaciones.

Tengo la conciencia tranquila y la voluntad para esclarecer cualquier situación donde también se dé a conocer el resultado y mantener nuestra solvencia moral, nunca me apartaré de mis valores y principios”, dijo.

Afirmó que su intención es contribuir y colaborar con las indagaciones y, en su caso, “se ejerza el Estado de Derecho” pues nadie debe estar por encima de la ley.

MANDO DETENIDO POR SECUESTRO

Según reportes, el 28 de octubre de 2019 Gustavo T. T. entonces director de Seguridad Pública de Zimapán fue detenido con armamento de uso exclusivo del Ejército, ropa táctica, mantas y bolsas de basura negras con probables restos de sangre y piel.

Aunque fue liberado, el 21 de noviembre fue nuevamente aprehendido por su presunta relación con el secuestro de un hombre, en Ixmiquilpan, a bordo de una camioneta CRV y una Lobo. El cuerpo de la víctima apareció desmembrado en tres bolsas de plástico el 28 de octubre junto con un narco mensaje.

Asimismo, el 30 de ese mes, el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, informó que el alcalde contrató al mando sin que este hubiese cumplido con los exámenes de control de confianza.

El imputado fue vinculado a proceso el 27 de noviembre pasado por secuestro agravado y determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

El procesado fue elemento de la policía en Alfajayucan en 2012; ese mismo año fue nombrado director de Seguridad Pública en Ixmiquilpan, cargo que ostentó hasta 2016, durante el mandato de Cipriano Charrez Pedraza, quien también fue señalado por el gobierno estatal por vínculos con la delincuencia.

Posteriormente, Gustavo T. T. fue nombrado secretario de Seguridad en Zimapán, por el alcalde Erick Marte Rivera.

EJECUCIÓN DE EXPOLICÍA

El 16 de agosto del año pasado, un vehículo se volcó en la carretera México Laredo, a la altura del kilómetro 97 entre Zimapán y Tasquillo. En este viajaban 13 personas, de las cuales siete perdieron la vida: cinco mujeres y dos hombres.

Una de las víctimas fue identificada como el asistente personal del alcalde, Ismael Labra, quien conducía la unidad. Después de los hechos, tres personas fueron levantadas y luego sus cuerpos fueron localizados en San Francisco, Tecozautla, estaban amarrados, con huellas de tortura e impacto de bala.

Una de las víctimas era su hermano, Cristian Labra Fuentes, quien se desempeñó como policía de Zimapán y, según el alcalde, fue dado de baja de su en cargo en mayo por abandono del servicio.

Durante conferencia de prensa el 19 de agosto, el presidente municipal consideró que el primer hecho fue un accidente y no tiene relación con el segundo. Calificó los actos violentos como un “hecho aislado”, bajo el argumento de que no se habían presentado este tipo de situaciones y la demarcación no vivía un ambiente “tenso”.

sjl