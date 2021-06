"Tengo fe en que mi negocio me va a ayudar"; Liz emprendió en pandemia

El apoyo más grande creo que fue el que mis amigos y familia me impulsaran y me dijeran: aviéntate, nosotros te vamos a comprar. Pero yo decía: es que es pandemia y casi no se va a vender y tenía muchos miedos, es enfrentarte a carencia de gastos, a miedos de que no vas a vender o que a lo mejor no eres bueno para lo que estás haciendo".