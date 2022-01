¿Tengo covid-19 o gripa? el primer paso es aislarse, después identifica qué es

PACHUCA.- Los contagios por covod-19 y la nueva variante ómicron en Hidalgo han representado un alza importante en las últimas semanas con cerca de 4 mil casos activos y más de 68 mil casos acumulados de covid-19 en la entidad.

Sin embargo, cabe señalar es temporada invernal y aunado a la pandemia, las enfermedades respiratorias como influenza, gripa, tos, están activas.

Esto, hace que en ocasiones lleguemos a confundir covid-19 con alguna gripa, pues ambos presentan un cuadro sintomático similar, aunque con algunas diferencias.

Ómicron se caracteriza por causar síntomas similares a la gripa, pero, a diferencia de las variantes anteriores, ésta afecta más a las vías superiores, que a las pulmonares.

La garganta, la nariz, los oídos y la parte superior de la tráquea son las vías respiratorias superiores, cuando se llegan a afectar los pulmones pues normalmente se presenta en la información que se llama neumonía", refirió Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero e integrante del Comité de COVID de la UNAM.

En un estudio preliminar se muestra que la mayoría de los casos de ómicron fueron infectivos por varios días antes de ser detectables por un test rápido. Por lo que especialistas recomiendan realizarse las pruebas PCR para descartar o confirmar la presencia del virus Sars-Cov2.

"El mejor momento para tomar la prueba es cuando la persona tiene síntomas, cuando ya tiene 1 o 2 días con síntomas. Los primeros días que hubo más presión sobre los centros de salud teníamos gente regresando de vacaciones que decía ´es que yo quiero saber si me infecté en las vacaciones´, bueno pues ahí no es tan indicada, o ´quiero saber si en la cena de Año Nuevo -sin ningún otro dato- pues me infecté´, entonces ahí es muy probable que va a ser negativo", agregó Oliva López, secretaria de Salud CDMX.

Si usted ya presenta síntomas leves, la Secretaría de Salud capitalina recomienda no salir de casa, ni hacer largas filas en los quioscos de detección.

Si tiene síntomas, que no esté pensando que tiene una gripa común y corriente sino que piense en primer lugar que puede ser covid-19 y que se aísle..."

"Si tiene síntomas, que no esté pensando que tiene una gripa común y corriente sino que piense en primer lugar que puede ser covid-19 y que se aísle, porque el resto de virus respiratorios no se están expresando tanto en este periodo invernal, entonces, no es necesario que vayan a hacer una fila de 3 horas y están con o de 1 hora con un montón de sintomatología, no es necesario, pueden quedarse en su casa, hablar a locatel, ahí les damos seguimiento los orientamos", concluyó Oliva López, secretaria de Salud CDMX. Pese a que el protocolo de los Centros para el Control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos acortaron el tiempo de aislamiento de 10 a 5 días, en México y otros países, el confinamiento se mantiene de 7 a 10 días.

¿CÓMO IDENTIFICAR SI ES ÓMICRON?

Un paciente contagiado por ómicron si presenta fatiga, dolor de cabeza y cuerpo cortado, como los enfermos con el virus original covid-19.

Sin embargo, no se ha presentado el caso de la pérdida del sentido del olfato y del gusto, síntomas y secuelas características del virus Sars-Cov2 original.

En cuanto al tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que no hay señales de nuevos síntomas en la variante, con relación al original.

Algunos de ellos son: fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, secreción nasal, taquicardias, sudores nocturnos, aunado a los síntomas conocidos del Sars-CoV-2 (variante original), cansancio, falta de aire, pérdida de olfato y gusto, fiebre, tos persistente y taquicardias.

Los especialistas recomendaron buscar ayuda médica de inmediato en un hospital en caso de presentar los siguientes síntomas:

- Dificultad para respirar

- Oxigenación menor al 92%

- Pérdida de movilidad o del habla o sensación de confusión

- Dolor en el pecho.

