"Tenemos que demostrar que se debe respetar el voto": Lima

PACHUCA.- José Luis Lima Morales, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de Hidalgo, señaló que los ciudadanos deben demostrar que su sufragio será respetado.

"Que lo hagamos con tranqjilidad y en paz. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, espero una jornada pacífica, que no nos dejemos llevar por difamaciones y mensajes en redes sociales", dijo tras acudir a emitir su voto.

El candidato señaló que todavía se encuentra en un análisis con el partido sobre las incidencias, pero insistió en que los ciudadanos están a tiempo de decidir para que después no se quejen o externen desacuerdo.

El aspirante fue cuestionado sobre su futuro al interior del Verde después de la elección, a lo que refirió que fue invitado por el partido para este proceso comicial.

"Yo desde hace muchos años renuncié a una militancia, soy un ciudadano libre y así lo he expresado, por eso es mi libertad para poder decir de qué estamos sufriendo. Yo no tengo sello de que se me cierre la boca, se me calle o se me esté forzando a alguna situación".

Aseguró que su único compromiso es con la democracia y el voto de los ciudadanos, en el que confía, más que en sí hay o no alternancia.





sjl