TEEH sin facultad para señalar culpable a Erik Marte: TEPJF

PACHUCA.- Magistrados de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideraron que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) no es competente para declarar culpable de ejercer violencia política al alcalde de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, en contra de la regidora Malinalle Gamez Cedillo, y de haberlo sancionado, por lo que pidieron modificar la sentencia en el que se le imputa la responsabilidad al edil.

El TEEH acreditó que el alcalde de Zimapán ejerció violencia política en razón de género en contra de la regidora panista y en una de las sanciones ordenó al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) registrarlo en la lista de los sujetos señalados de haber cometido esta falta para que sea considerado en caso de que el edil busque otro cargo de elección popular.

Sin embargo, la magistrada presidenta de la Sala Toluca, Magda Marcela Fernández Domínguez, y su compañero Alejandro Ayanta Juárez, consideraron que el TEEH no debió haber resuelto la acusación de violencia política e indicaron que la vía correcta es el procedimiento especial sancionador.

Por lo que ordenaron enviar la demanda al IEEH para que inicie la investigación correspondiente, a través del procedimiento especial sancionador, respetando el debido proceso del juicio, y resuelva si existe la acusación que se le imputa a Rivera Villanueva.

Ambos magistrados señalaron que no se absuelve al alcalde de su posible responsabilidad, pero indicaron que al no llevarse a cabo un juicio no se le permitió que se defendiera.

Considero que a través del juicio ciudadano no promueve las garantías procesales para el denunciante ni el denunciado, sin dar oportunidad de señalar alguna alegación", mencionó Ayanta Juárez.

Por otra parte, reafirmaron lo relacionado con la violación a los derechos político-electorales de la regidora. También señalaron y pidieron dejar sin efecto la petición del TEEH sobre suspender el procedimiento administrativo en contra de Malinalle Gamez por presuntamente no haber asistido a sesiones del cabildo, pues señalaron que no se trataba de un tema electoral y por lo tanto, dijeron, el tribunal electoral no puede suspender procedimientos administrativos.

